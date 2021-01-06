ATASER: “HEDEFİMİZ TRAFİĞİ RAHATLATMAK”

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Marketteki fiyatların denetlenmesi yetkisinin kendilerine verilmesiyle, iş yerlerindeki fiyatları da denetleme başlayabileceklerini söyleyen Ataser, “Bunu esnaf da bilecek ve ona göre davranacak. İnşallah yetkiyi bize verirler. Biz talebimizi yaptık, umarım olumlu bir adım atılır” dedi.

Alsancak anayolu projesinin kalan etabının Bakanlar Kurulu’ndan geçmesini beklediklerini söyleyen Ataser, “By-pass yolunun da çalışmalarını yapıyoruz. Köprüler üzerinde çalışıyoruz. Ulaştırma Bakanlığı ile de yoğun temas içerisindeyiz. Pandemiden dolayı çalışmalarımız biraz dursa da, biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hedefimiz trafiğe 20 yıla varan bir rahatlama getirmek. Çünkü sürekli bir şekilde talep alan bir bölge oldu bölgemiz. Bu da bizi mutlu ediyor” dedi.