Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı açıklandı
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı...
Fuhuştan yakalandı: Üniversite diploması sahte çıktı!
Fuhuştan yakalandı: Üniversite diploması sahte...

ATASER: “HEDEFİMİZ TRAFİĞİ RAHATLATMAK”

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

06 Ocak 2021 Çarşamba 10:22
703 Okunma
ATASER: “HEDEFİMİZ TRAFİĞİ RAHATLATMAK”

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Marketteki fiyatların denetlenmesi yetkisinin kendilerine verilmesiyle, iş yerlerindeki fiyatları da denetleme başlayabileceklerini söyleyen Ataser, “Bunu esnaf da bilecek ve ona göre davranacak. İnşallah yetkiyi bize verirler. Biz talebimizi yaptık, umarım olumlu bir adım atılır” dedi.

Alsancak anayolu projesinin kalan etabının Bakanlar Kurulu’ndan geçmesini beklediklerini söyleyen Ataser, “By-pass yolunun da çalışmalarını yapıyoruz. Köprüler üzerinde çalışıyoruz. Ulaştırma Bakanlığı ile de yoğun temas içerisindeyiz. Pandemiden dolayı çalışmalarımız biraz dursa da, biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hedefimiz trafiğe 20 yıla varan bir rahatlama getirmek. Çünkü sürekli bir şekilde talep alan bir bölge oldu bölgemiz. Bu da bizi mutlu ediyor” dedi.

           

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ali Pilli: “Koronavirüs rüyalarıma bile giriyor”
Ali Pilli: “Koronavirüs rüyalarıma bile giriyor”
Alsancak'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi
Alsancak'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi
Ercan'da 'Korona Virüs' artırma!
Ercan'da 'Korona Virüs' artırma!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim