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Ataser: Öz kaynak suyumuzu daha verimli hale getirdik

Alsancak Beledisi, Alsancak’ta bazı bölgelerde yaşanan su sıkıntısına kendi öz kaynaklarımız ile çözüm buldu.

20 Ağustos 2021 Cuma 20:41
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Ataser: Öz kaynak suyumuzu daha verimli hale getirdik

BAHAR SANCAR GÜNDEM KIBRIS ÖZEL 
Alsancak Beledisi, Alsancak’ta bazı bölgelerde yaşanan su sıkıntısına kendi özkaynaklarımız ile çözüm buldu. Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, bölgede su kuyusu açtıklarını ve kendi öz suyumuzu daha verimli hale getirdik dedi. Ataser yaptığı paylaşımda, “Bugünkü çalışmamızla KENDİ öz kaynak suyumuzu daha verimli hale getirdik. Su konusunda büyük tecrübe edindik, hiç kimseyi dinlemeden KENDİ göbek bağımızı kendimiz keseceğiz” dedi. 
Gündem Kıbrıs’tan Bahar Sancar’a konuşan Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, söz konusu çalışma ve su şebekesindeki eksikliklerin giderilmesi için belediyenin kendi öz kaynaklarıyla 4 milyon TL harcadıklarını söyleyerek, yatırımların devam edeceğini aktardı. Ataser, “Bölgede her gün artan nüfusumuzun ihtiyacı olan su kaynağını karşılamak ve ileride vatandaşlarımızın su sıkıntısı ile karşı karşıya gelmesini engellemek için projemizi hayata geçirdik. Bugün ilk su kuyumuzu açtık. Alsancak Belediyesi olarak çalışmalarımız devam edecek. Vatandaşlarımızın refahı ve Alsancak için gece gündüz demeden hizmet vermeye devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

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