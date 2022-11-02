Künye
Kıbrıs 25
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Polisleri darp etti!
Polisleri darp etti!
Aracında enseledi!
Aracında enseledi!
Kalkanlı'da mide bulandıran olay!
Kalkanlı'da mide bulandıran olay!
195 metrelik elektrik kablosunu çaldılar!
195 metrelik elektrik kablosunu çaldılar!
15 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
15 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
banner107

Ataser, seçimlerde aday!

Alsancak Belediyesi mevcut Belediye Başkanı Fırat Ataser, yerel seçimlerde bağımsız aday olacağını açıkladı.

02 Kasım 2022 Çarşamba 15:38
114 Okunma
Ataser, seçimlerde aday!



Alsancak Belediyesi mevcut Belediye Başkanı Fırat Ataser, Sadrazamköy, Koruçam, Kayalar, Geçitköy, Çamlıbel, Kozan, Alemdağ, Malatya, Ilgaz, İncesu, Lapta, Alsancak, Yeşiltepe, Akdeniz, Tepebaşı, Karpaşa, Özhan, Hisarköy, Kılıçarslan, Karşıyaka olmak üzere toplamda 20 köyü içerisinde bulunduran Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi’ne bağımsız belediye başkan adayı oluyor.

Ataser, çalışmalarına çok önceden başlayarak bir çok bölge ve köyü ziyaret ediyor.

Bu arada Ulusal Birlik Partisi Lapta Alsancak'ta bağımsız aday Fırat Ataser'i destekleeyceğini açıkladı. 

Ataser bugün bağımsız aday olacağını duyurmuştu

Son Güncelleme: 02.11.2022 17:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne Belediyesi'nden açıklama!
Girne Belediyesi'nden açıklama!
Meclis Başkanı Töre, Şentop'la görüştü!
Meclis Başkanı Töre, Şentop'la görüştü!
HP Güzelyurt’ta Kansoy'u destekleyecek!
HP Güzelyurt’ta Kansoy'u destekleyecek!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim