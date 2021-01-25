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ATASER: “VAKALAR ARTIYOR VE BU SIKINTI YARATIYOR”

Alsancak Belediyesi Başkanı Fırat Ataser, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

25 Ocak 2021 Pazartesi 10:43
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ATASER: “VAKALAR ARTIYOR VE BU SIKINTI YARATIYOR”

ÖZEL HABER

Alsancak Belediyesi Başkanı Fırat Ataser, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Bölgede artan Covid-19 vakalarını da yorumlayan Ataser, “Bölgede toplam vaka sayısı 50 kişiyi buldu. Bu rakam da her gün artıyor. Temaslılarımız da var. Temaslıların da pozitif olması bizi ayrı bir yere götürür. Temas olduk sonra, ondan sonraki temaslıları da ortaya çıkıyor ve bu bizi sıkıntıya sokuyor. Biz Sağlık Üst Kurulu’na da, Sağlık Bakanı’na da gerekli bilgileri verdik. En fazla vakanın çıktığı bölge durumuna geldik. Biz yine Bakanlar Kurulu’na gerekli taleplerimizi ilettik. Belki bugün bir karar çıkar. Bölgede bir panik vardır. Vatandaşlar korkarak iş yerlerine gidiyor ve korkarak hareket ediyorlar. Artık bölgemize girmiştir hastalık. Bunu temizlemenin çalışmasını yapmalıyız, yetkililerle beraber. Belediyelere yetkiler verilsin, bizler de denetleyelim. Gerekirse 1 hafta, 10 gün kapanalım. Yeni vakalar çıkarsa da görelim ve önünü alalım. Çünkü biz vatandaşı takip ediyoruz, görüyoruz. Kapanacaksak da hep beraber kapanacağız, sektörleri ayırmadan” dedi.

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Fırat Ataser
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