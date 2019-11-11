Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
Whatsapp artık daha keyifli!
Whatsapp artık daha keyifli!
Yeni iOS'tan bir hata daha
Yeni iOS'tan bir hata daha
Google o markayı satın aldı
Google o markayı satın aldı

Atatürk 81. ölüm yıldönümü Gazimağusa'da törenle anıldı

11 Kasım 2019 Pazartesi 11:10
Atatürk 81. ölüm yıldönümü Gazimağusa'da törenle anıldı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. Yıldönümü dolayısıyla Gazimağusa Zafer Anıtı'nda anma töreni düzenlendi.

Gazimağusa Zafer Anıtı'nda düzenlenen tören; Anıt'a protokol sırasına göre çelenklerin konulmasıyla başladı ardından saatler 09:05'i gösterdiğinde sirenlerin çalınmasıyla Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar yarıya indirildi.

Törende daha sonra günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalara yer verildi.

Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinden Döndü Selvi’nin konuşma yaptığı törende, aynı okulun öğrencilerinden Halil Beyaz Yürük '' Mustafa Kemal'' adlı şiiri seslendirdi. Ardından Gazimağusa Merkez Komutanlığı'ndan Piyade Yüzbaşı Aziz Eryılmaz gün dolayısıyla bir konuşma yaptı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Atatürk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Genel Kurul'da jeneratör ve sağlık konusu konuşuldu
Genel Kurul'da jeneratör ve sağlık konusu konuşuldu
Tatar: Orta vadeli hedefimiz her yıl 5 milyar TL yatırım
Tatar: Orta vadeli hedefimiz her yıl 5 milyar TL yatırım
Sürücülerin dikkatine!
Sürücülerin dikkatine!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim