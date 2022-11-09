Atatürk, 84'üncü ölüm yıl dönümünde KKTC’de de anılacak

Atatürk’ün hayatını kaybettiği saat 09.05’te tüm ülkede, sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunulacak, gönderdeki bayraklar yarıya indirilecek.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için başkent Lefkoşa yanında tüm ilçelerde ve bucaklarda anma törenleri düzenlenecek. Okullarda düzenlenecek tören ve etkinliklerle de Atatürk anılacak.

-Lefkoşa’daki tören Atatürk Anıtı önünde

Başkent Lefkoşa’da Atatürk Anıtı önündeki tören yarın saat 09.00’da, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların yarıya indirilmesinin ardından Anıt Özel Defteri imzalanacak.

Lefkoşa’daki ikinci tören ise saat 09.30’da Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak. Buradaki “Atatürk’ü Anma Programı’nda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı (KTBK) ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği adına konuşma yapılacak; ardından Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşması yer alacak.

Anma töreni, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nin sunacağı "Ata’ya Özlem" isimli oratoryo ile sona erecek.

Atatürk’ü Anma etkinlik programı çerçevesinde yarın BRTK Yayıncılık Müzesi’nde saat 11.30’da Kıbrıs ve Atatürk sergisi açılacak.

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK), Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) ve Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi iş birliğinde, küratörlüğünü sanatçı Ayhatun Ateşin'in yaptığı sergide, TAK'ın kurucusu merhum gazeteci Said Arif Terzioğlu'nun koleksiyonundan Atatürk kitaplarının yanı sıra, gazete küpürleri, belgeler ve fotoğraflar sergilenecek.

-Mağusa’daki tören Zafer Anıtı’nda

Gazimağusa’da düzenlenecek Atatürk’ü anma töreni Zafer Anıtı önünde saat 08.50’de başlayacak.

Törende, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı ile bayraklar yarıya indirilecek. Törende, şiir okunacak, günün anlam ve önemini anlatan konuşma yapılacak.

-Girne Atatürk Anıtı

Girne’deki anma töreni ise Atatürk Anıtı önünde saat 08.55’te başlayacak.

Protokole göre çelenklerin anıta sunulmasından sonra saygı duruşu yapılacak ve İstiklal Marşı ile bayraklar yarıya indirilecek, Anafartalar Lisesi’nden bir öğrencinin şiir okunmasıyla tören sona erecek.

-Güzelyurt'taki tören

Güzelyurt’ta Kaymakamlık karşısındaki Atatürk Anıtı önünde yer alacak Atatürk'ü anma töreni de saat 08.55’te çelenklerin protokol sırasına göre anıta sunulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ile bayrakların yarıya indirilmesinin ardından tören, şiir ve günün anlam ve önemini belirten konuşmayla tamamlanacak.

İskele

İskele’de 08.45’te Ecevit Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek tören, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla bayrakların yarıya indirilmesinin ardından, şiirler ve günün anlam ve önemini belirten konuşmayla sona erecek.

-Atatürk Lefke’de de törenle anılacak

Lefke’deki tören ise saat 08.45’te Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilecek.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların yarıya indirilmesiyle devam edecek. Günün anlam ve önemini belirten konuşma ve okunacak şiirlerle tören sona erecek.

-Geçitkale

Ulu önder Atatürk'ün 84'üncü ölüm yıl dönümü dolayısıyla Geçitkale’de de tören yapılacak. Tören, Geçitkale Kasaba Meydanı’nda saat 09.00’da saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların yarıya indirilmesiyle başlayacak. Protokol sırasına göre çelenklerin Anıta sunulmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak. Şiirler okunmasıyla tören sona erecek.

-Akdoğan

Akdoğan’daki tören Akdoğan Atatürk Anıtı’nda saat 09.00’da başlayacak. Protokol sırasına göre çelenklerin Anıta sunulmasının ardından, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve bayrakların yarıya indirilecek. Günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak. Şiir ve şarkı okunmasıyla tören sona erecek.

-Mehmetçik

Mehmetçik’teki anma töreni ise Mehmetçik Belediyesi Park Gazinosu’nda saat 09.00’da yapılacak.

Törende protokolün Atatürk Anıtına çelenk koymasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar yarıya indirilecek.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından tören şiir okunmasıyla tamamlanacak.