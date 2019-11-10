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Atatürk Girne’de anıldı

10 Kasım 2019 Pazar 12:46
Atatürk Girne’de anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin, 81’inci yıldönümünde yaşama veda ettiği saat olan 9’u 5 geçe, tüm yurtta olduğu gibi Girne’de de düzenlenen törenle anıldı.

Girne Atatürk Anıtı önünde yer alan törene, Girne Kaymakamı Sinan Güneş, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlğı Merkez Komutanı Topçu Albay Mehmet Bayraktar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına Sahil Güvenlik Komutanı Deniz Albay Mehmet Sevgüm,Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Polis Müdürü Sıtkı Erkıvanç, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Girne Bölge Müdür Vekili Coşkun Neşesibol, siyasi parti, kurum, kuruluş ve dernek temsilcileriyle, bölge üniversite ve okullarının öğrenci ve temsilcileri katıldı.

Tören saat 8:55’te protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasıyla başladı.
Ulu Önder Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu 9’u 5 geçe, iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve sivil savunma sirenleri çaldı.

İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından bayraklar yarıya indirildi.

Girne Atatürk Anıtı önündeki tören The English School Of Kyrenia öğrencisi, Baran Balcı’nın , “Büyük Atatürk” adlı şiiri okumasıyla sona erdi.

BRTK

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Anahtar Kelimeler:
AtatürkGirneAnma TöreniHaberGündemKıbrıs
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