Atatürk için AKM’de anma programı düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Lefkoşa'da Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen tören ile anıldı.

Anma törenine, Cumhuriyet Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er, bazı bakanlar, bazı milletvekilleri, kurum kuruluş temsilcileri, dernekler, okullar ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) adına Yüzbaşı Kemal Kurtuluş, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği adına da 2. Katip Onur Tanay ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu birer konuşma yaptı.

Tören, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Korosu’nun oratoryo sunumundan sonra sona erdi.

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu konuşmasında, KKTC’de Atatürk’ün ilke ve inkılapları ışığında yaşamaya devam edileceğine dair olan kararlılığı bir kez daha vurguladı.

Çavuşoğlu, Ulu Önder Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün ayrılışının 81’inci yıl dönümünde bugünün karalar bağlama değil, onu daha iyi anlama, onu takip edebilme ve onun gibi ileri görüşlü bir vatansever olabilme günü olduğunu vurguladı.

“Onun aziz hatırası önünde ulusça saygı ve minnetle eğildiğimiz bugün; onun gençliğe armağan ettiği Cumhuriyet ve bağımsızlığı daha yukarılara taşımak, ilke ve hedeflerine daha çok sahip çıkma günüdür” ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, Atatürk’ü sevmek, fikir ve emellerini anlayabilmek; hedeften sapmadan, yılmadan, teslim olmadan, gösterdiği yolda durmadan yürümek gerektiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, yaşamını, ülkesine ve milletine adayan, yıkılmış ve yıpratılmış bir imparatorluktan yepyeni, güçlü bir devlet yaratan, eşsiz bir liderin, tüm dünyanın saygı duyduğu bir devlet adamı, büyük bir komutan ve dâhi olan Mustafa Kemal Atatürk’ün, hem milli mücadele, hem de Cumhuriyeti inşa sürecinde daima ileriye bakarak yürüdüğünü dile getirdi.

Atatürk’ün, Türk Devleti’nin ulaşması gerektiği aşamayı, 20. yüzyılın başlarında şaşmaz bir sezgiyle görerek, yaşamda en gerçek yol göstericinin bilim ve teknoloji olduğunu tespit ettiğini kaydeden Çavuşoğlu, Atatürk’ün gerçek kurtuluşun ekonomik bağımsızlıktan, ülkenin her bakımdan kalkındırılıp güçlendirilmesinden geçtiğini belirttiğini, Batı uygarlığının biliminden, teknolojisinden yararlanarak, bunları özümseyerek çağdaş uygarlık düzeyine çıkıp, bu düzeyi de aşmayı milletinin önüne amaç olarak koyduğunu KAYDETTİ.

“Atamız bu amacı daha somut olarak ‘büyük davamız, en medeni en müreffeh millet olarak varlığımızı yükseltmektir’ şeklinde ifade etmiş ve refah toplumu olmayı hedef göstermiştir.

Uygarlık yolunda ilerlediğimiz 21.yüzyılda ileriyi görebilen ve daha da ileriye gitmeyi amaçlayan, yeni nesiller yetiştirmek, Mustafa Kemal gibi düşünebilmenin ilk adımıdır. Bu adımı atarken, yeni neslin geçmişini iyi bilmesi ve özümsemesi gerekmektedir. Bunun içindir ki, Türk toplumunun her ferdi üzerine düşen sorumluluğun bilincinde olmalıdır” ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, gelecekte ülkenin yönetimini devralacak, geleceği yönlendirecek, uygar ve saygın bir ulus olma bilincini daha da pekiştirecek gençlerin, Ulu Önder Atatürk’ün ilke ve devrimlerinin ışığında ilerlemesi gerektiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, şair Halim Yağcıoğlu’nun “Atatürk’ten Son Mektup” şiirinin şu mısralarını okudu:

“Bana muştular getirin bir daha, Uygar uluslara eşit yeni buluşlardan; Kuru söz değil iş istiyorum sizden anladınız mı, Uzaya Türk adını Atatürk kapsülüyle yazdınız mı?

Uyanın artık diyorum, uyanın, uyanın, Uluslar, fethine çıkıyor uzak dünyaların.

Beni seviyorsanız eğer ve anlıyorsanız, Laboratuvarlarda sabahlayın, kahvelerde değil,

Bilim ağartsın saçlarınızı, kitaplar, Ancak böyle aydınlanır o sonsuz karanlıklar.

Mustafa Kemal'i anlamak göz boyamak değil, Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil.

“SİZLER ATATÜRK’ÜN ÜMİT ETTİĞİ GENÇLİKSİNİZ”

Konuşmasında öğrencilere de seslenen Çavuşoğlu şöyle konuştu:

“Biliniz ki sizler, Atatürk’ün ilkeleri ışığında, onun çizdiği medeniyet ve çağdaşlık yolunda, hiç yorulmadan yürümekle, ona en büyük hediyeyi vermiş olacaksınız. Biliyorum ki sizler; Atatürk’ün ümit ettiği o gençliksiniz. Onun izinden ayrılmadan, ülkemizi her alanda başarıdan başarıya ulaştıracak olan sizlersiniz. Bundan hiç şüphem yoktur.

Atatürk’ü anlamak ve fikirlerini yol edinip çok çalışmak, ona duyulan saygı ve sevginin anlatılmasında son nokta olacaktır. Ufkunuzu geniş, hedefinizi büyük tutarsanız, ancak o zaman onun manevi huzuruna başınız dik, alnınız açık olarak çıkabilirsiniz. Atatürk gençliği bunu yapabilecek güç ve kabiliyete sahiptir.”

ATATÜRK GENÇ NESLİ ÖĞRETMENLERE EMANET ETTİ

Öğretmenlere yönelik yaptığı konuşmada da Çavuşoğlu, Türk ve dünya tarihinde kıymetli bir yer edinmiş Büyük Önder Atatürk’ün “en büyük eserim” dediği Türkiye Cumhuriyeti’ni genç nesile, genç nesli de öğretmenlere emanet ettiğinin unutulmaması gerektiğini vurguladı.



Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Bugün, Atatürk’ün yolundan giden bizlere düşen görev, yüzümüzü geleceğe dönmek, ufkumuzu geniş, hedeflerimizi büyük tutmaktır. Atatürk’ün “Cumhuriyeti biz kurduk; onu yaşatacak ve yükseltecek sizlersiniz” sözünden yola çıkarak, hepimize düşen görev; çocuklarımızı, gençlerimizi ve toplumun her kesimini bu bilinç ile eğitmektir”.

“ATATÜRK’ÜN GÖSTERDİĞİ HEDEFLER HER ZAMAN KONUŞULMALIDIR”

Konuklara seslenişinde ise, Atatürk’ün mücadele azmi, yüklediği sorumluluklar ve gösterdiği hedeflerin yalnız 10 Kasımlarda değil, her daim, tekrar tekrar konuşulması gerektiğine vurgu yapan Çavuşoğlu, “10 Kasımlar artık bizler için Atatürk’ü özlem ve minnetle andığımız günler dışında, aydınlık geleceğimize yönelik atılımlarımızın da esin kaynağı olmalıdır” dedi.



Çavuşoğlu, ülkenin en zor anında bile düşünüp ortaya koyduğu milli hedef ve stratejilerin hatırlanması, bu tür çabaların anlam ve değerinin çok iyi bilinmesi, Büyük Atatürk’ün ebedi istirahatgâhında huzur içinde yatması bakımından da önemli olduğunu kaydetti.

“Bu bağlamda, bizler yaşadığımız coğrafyada yaşanan olayları, savaşları, milletimizi, bayrağımızı, bölünmez bütünlüğümüzü, egemenliğimizi ve istikrarımızı hedef alan hain girişimleri gördükçe Büyük Atatürk’ün bizlere emaneti olan Cumhuriyet ve bağımsızlığımızın önemini daha iyi anlamalı ve bu değerlerimizi koruma noktasında birlik olmalıyız” ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, yetişen her yeni nesilde canlanan, hayat bulan ve ölümsüzleşen Büyük Önder Atatürk’ün huzurunda bir kez daha saygı ile eğilirken, Türk Ulusu’nun ayrılmaz parçası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de onun ilke ve inkılapları ışığında yaşamaya devam edileceğine dair olan kararlılıklarını bir kez daha yineledi.

KURTULUŞ

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) adına konuşan Yüzbaşı Kemal Kurtuluş, Türk ordusunun başkomutanı Atatürk’ü özlem ve minnetle andıklarını kaydetti.

Bazı insanların yaşamları boyunca yaptıkları hizmetlerin yaşamlarının sonunda da anıldığını bu kişinin de Atatürk olduğunu dile getiren Kurtuluş, Atatürk’ün eşsiz komutan ve kudretli bir inkılapçı olduğunu kaydetti.

Atatürkün, tarihin seyrini değiştirerek, milletini uçurumun kenarından kurtararak çağdaş bir millet ve devlet yarattığını belirten Kurtuluş, Atatürk’ün ülkenin çağdaşlaşmasının önemini görerek uygulamaya koyduğunu vurguladı.

Kurtuluş, Atatürk’ün modern Türk Devleti’ni kurmayı başardığını kaydetti.

Atatürk’ün verdiği mücadeleyi anlatan Kurtuluş, Atatürk’ün sanata, insanlara olan sevgisinin önemini vurguladı fikirlerinin ve bıraktıklarının daima yaşatılacağını belirtti.

TANAY

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği adına konuşan 2. Katip Onur Tanay da, Atatürk’ün güçlü karakter ve çağdaş seviyeye ulaşılması için verdiği mücadeleyi anlattı.

Atatürk’ün gerçek bir lider olduğunu dile getiren Tanay, Atatürk’ün barışın savaştan üstün olduğu, savaşın bir cinayet olduğu söylemini hatırlattı