Atatürk Meslek Lisesi'nde bir öğrenci pozitif!

Yerel vaka sayısının yeniden atmaya başladığı şu günlerde, Covid-19 virüsünün okullara sıçradığına yönelik haberler gelmeye devam ediyor...

Yakın Doğu Koleji'nin ardından bu kez bir devlet lisesi olan Atatürk Meslek Lisesi'nde (AML) Koronavirüs pozitif vakaya rastlandı.

Elde edilen bilgilere göre AML'de eğitim gören bir öğrencinin PCR test sonucu pozitif çıktı.

Sağlık Bakanlığı ekipleri, vakanın nereden bulaştığını araştırıyor.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı temaslı takip ekiplerinin; okuldaki temaslıları da dahil olmak üzere öğrenciyle temas edenleri izole altına aldığı ifade ediliyor.

HABER - KAYNAK : KIBRIS POSTASI