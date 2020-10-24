Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
5 gün daha tutuklu
5 gün daha tutuklu
Uyuşturucu zanlısı cezavine gönderildi
Uyuşturucu zanlısı cezavine gönderildi
Suçunu kabul etti
Suçunu kabul etti
“Ya sen ölecen ya Sefa”
“Ya sen ölecen ya Sefa”
Üzerinden uyuşturucu çıktı
Üzerinden uyuşturucu çıktı

Atatürk Meslek Lisesi'nde bir öğrenci pozitif!

Kıbrıs Postası'nın edindiği bilgilere göre Atatürk Meslek Lisesi'nde eğitim gören bir öğrencinin PCR test sonucu pozitif çıktı. Temaslı takip ekibinin, öğrenciyle temas edenleri izole altına almaya başladığı ifade ediliyor...

24 Ekim 2020 Cumartesi 09:23
828 Okunma
Atatürk Meslek Lisesi'nde bir öğrenci pozitif!

Yerel vaka sayısının yeniden atmaya başladığı şu günlerde, Covid-19 virüsünün okullara sıçradığına yönelik haberler gelmeye devam ediyor...

 Yakın Doğu Koleji'nin ardından bu kez bir devlet lisesi olan Atatürk Meslek Lisesi'nde (AML) Koronavirüs pozitif vakaya rastlandı.

Elde edilen bilgilere göre AML'de eğitim gören bir öğrencinin PCR test sonucu pozitif çıktı.

 Sağlık Bakanlığı ekipleri, vakanın nereden bulaştığını araştırıyor.

 Sağlık Bakanlığı'na bağlı temaslı takip ekiplerinin; okuldaki temaslıları da dahil olmak üzere öğrenciyle temas edenleri izole altına aldığı ifade ediliyor.

HABER - KAYNAK : KIBRIS POSTASI 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tuna Ağırbaş hayatını kaybetti
Tuna Ağırbaş hayatını kaybetti
Feryal Özatay, Covid-19’a yakalandı...
Feryal Özatay, Covid-19’a yakalandı...
Girne’de Kaza…! Motorsiklet Sürücüsü Oğuzhan Gül Hayatını Kaybetti
Girne’de Kaza…! Motorsiklet Sürücüsü Oğuzhan Gül Hayatını Kaybetti
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim