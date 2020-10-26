Atatürk Meslek Lisesi'nde pozitif öğrenciler ve temaslıları karantinada

Koronavirüs okullarda yayılmaya devam ediyor...



Atatürk Meslek Lisesi'nde PCR testi pozitif çıkan öğrencilerin ardından sosyal medya üzerinden açıklama yapan okul, test sonucu pozitif çıkan öğrencilerin ve o öğrencilerle temas edenlerin karantinaya alındığını açıkladı.



Bulaş olma ihtimali olan öğrencilerin ve öğretmenlerin PCR testinin negatif çıktığını da belirten okul, pozitif çıkan öğrencilerin sınıf grubunun bu hafta itibariyle okula gelmemesine karar verildiğini açıkladı.



Atatürk Meslek Lisesi, açıklamasında "Bu konuyla ilgili tüm tedbirler okulumuzca titizlikle alınmış olup program dahilinde öğretim devam etmektedir" dedi.