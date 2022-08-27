Atatürk Öğretmen Akademisi giriş sınavı yapılıyor

Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) 2022-2023 Öğretim Yılı yazılı giriş sınavı bugün, Atatürk Öğretmen Akademisi ve Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda saat 10.00’da başlayacak giriş sınavıyla, Sınıf Öğretmenliği Programı’na 32 ve Okul Öncesi Öğretmenliği Programı’na da 26 öğrenci alınacak.

SINAV SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANACAK

Sınav sonuçları Atatürk Öğretmen Akademisi Ölçme Değerlendirme Birimi tarafından değerlendirilip, bugün açıklanacak. Yazılı sınavda başarılı olanlar 12, 13 ve 14 Eylül tarihlerinde akademide mülakata alınacak ve okula kesin kayıt hakkı kazananlar mülakat sonrasında açıklanacak.

SINAV TEK OTURUMDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Atatürk Öğretmen Akademisi’nin yazılı giriş sınavı, yürürlükteki lise müfredatı kapsamında her biri 25 sorudan oluşan Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik, Fen Bilimleri ve İngilizce olmak üzere 5 alt testten oluşacak. Yazılı giriş sınavında, 4 (dört) yanlış 1 (bir) doğruyu götürecek. Sınav, tek oturumda gerçekleştirilip, süresi 150 dakika olacak.

AÖA yazılı giriş sınav sonuçlarına göre, Sınıf Öğretmenliği Programı ve Okul Öncesi Öğretmenliği Programı için toplam kontenjan sayısı kadar aday mülakat hakkı kazanacak. Ancak, mülakat hakkı kazanan en son sıradaki adaylar ile aynı puanı alan tüm adaylar mülakata çağrılacak.

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMINA 22 ÖĞRENCİ ALINACAK

Uluslararası sınavlarla Sınıf Öğretmenliği Programına 22 öğrenci alınacak. Yapılan başvurular değerlendikten sonra adaylar 8 Eylül tarihinde mülakata alınacak ve okula kesin kayıt hakkı kazananlar mülakat sonrasında açıklanacak.