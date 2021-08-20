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Atatürk Öğretmen Akademisi Giriş Sınavı Yarın Yapılıyor

Atatürk Öğretmen Akademisi’ne (AÖA), yeni eğitim yılında alınacak 72 öğrencinin belirleneceği giriş sınavı, yarın 423 adayın katılımıyla yapılıyor.

20 Ağustos 2021 Cuma 13:45
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Atatürk Öğretmen Akademisi Giriş Sınavı Yarın Yapılıyor

Atatürk Öğretmen Akademisi ve Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda saat 10.00’da başlayacak giriş sınavıyla, Sınıf Öğretmenliği programına 47 ve Okul Öncesi Öğretmenliği programına ise 25 öğrenci alınacak.
AÖA Başkanı Doç. Dr. Zehra Özçınar tarafından giriş sınavına girecek öğrenci adaylara yönelik yapılan açıklamada, sınav sonuçlarının Atatürk Öğretmen Akademisi Ölçme Değerlendirme Birimi tarafından değerlendirilip aynı gün açıklanacağı kaydedildi.
Yazılı sınavda başarılı olanların, 8-9-10 Eylül tarihlerinde Akademi’de mülakata alınacağı ve Akademi’ye kesin kayıt hakkı kazananların mülakat sonrasında açıklanacağı duyuruldu. 
Uluslararası sınavlarla başvuru yapan adayların ise 6 Eylül tarihinde mülakata alınacakları kaydedildi. 
GİRİŞ SINAVI TEK OTURUMDA YAPILACAK
Açıklamaya göre, Atatürk Öğretmen Akademisi’nin yarın yapılacak yazılı giriş sınavı, yürürlükteki lise müfredatı kapsamında her biri 25 sorudan oluşan Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik, Fen Bilimleri ve İngilizce olmak üzere 5 alt testten oluşacak. Yazılı giriş sınavında, 4 (dört) yanlışın 1 (bir) doğruyu götüreceği de kaydedilen açıklamada sınavın, tek oturumda gerçekleştirilip, süresinin 150 dakika olacağı belirtildi.
Açıklamada, “AÖA yazılı giriş sınavı sonuçlarına göre Sınıf Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği programları için toplam kontenjan sayısı kadar aday mülakat hakkı kazanacaktır. Ancak, mülakat hakkı kazanan en son sıradaki adaylar ile aynı puanı alan tüm adaylar mülakata çağrılacaktır” denildi. 
SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR 
Adayların sınavın başlamasından bir saat önce sınava girecekleri merkezlerde kimlik kartları, sınava giriş belgeleri ve PCR/Antijen test sonuçlarının çıktıları ile hazır bulunmalarının zorunlu olduğu bildirildi. 
Açıklamada, bu yıl AÖA giriş sınavının, koronavirüs önlemleri kapsamında alınan bir takım önlemler çerçevesinde gerçekleştirileceği belirtilerek, sınav görevlilerinin ve adayların sınavın yapılacağı yere girişten itibaren başlayarak, sınav salonunda ve sınav süresince maske takmaları gerektiği ifade edildi. 
Ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum sıkıntısı olan, COVID-19 olan veya son 14 gün içerisinde COVID-19 vakası ile teması olan veya yurt dışından dönüş yapan adayların sınav girişinde görevlilere bilgi vermeleri gerektiği de vurgulandı. Sınava girecek adayların yakınlarının sınav binasına ve bahçesine alınmayacağı da kaydedildi. 
COVİD-19 DURUMU OLAN ADAYLARIN DİKKATİNE  
Açıklamada, “yarınki AÖA giriş sınavına girecek Covid-19 durumu olan adaylara yönelik duyuru da yapılarak, kesin Covid-19 tanısı, kesin Covid-19 tanısı ile tedavisi tamamlanıp sonrasındaki karantina sürecinde, kesin Covid-19 vakası ile temasından dolayı karantina sürecinde, Covid-19’u düşündürecek şikâyetleri olan, son 14 gün içerisinde yurtdışından gelen adayların AÖA Başkanlığı tarafından sınav merkezlerinde belirlenen ayrı sınav salonlarında sınava alınacakları” bildirildi. 

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Atatürk Öğretmen AkademisiGiriş Sınavı
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