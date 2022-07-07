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Atatürk Öğretmen Akademisi ortadan kaldırılmayacak!

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın ‘her şeye karşı’ bir tutum sergilediğine işaret ederek, uzlaşı içinde birlikte hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

07 Temmuz 2022 Perşembe 12:59
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Atatürk Öğretmen Akademisi ortadan kaldırılmayacak!
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BRT’de ‘Haber Kritik’ programına konuşan Bakan Çavuşoğlu, Atatürk Öğretmen Akademisi’nin ortadan kaldırılması gibi bir durumun ise söz konusu olmadığını ifade ederek, “Bu ülkenin geleceğini öğretmenlerle kurguluyoruz” dedi.

Çavuşoğlu, “İddiaların aslı astarı yoktur. En kalın kalemle altını çiziyorum kadroların geliştirilmesi için Atatürk Öğretmen Akademisi yasasının tekrardan güncellenmesi için çalılşma başlattık. Bayramdan sonra bakanlık olarak çalışmalar ışığınında bir komite kurularak konu ele alınacak” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu öğretmenleri desteklediklerini de vurgulayarak, devletin büyük bir çabayla maaşlarını ödemek için uğraştığı öğretmenlerden en iyi verimi almak istediği söyledi.

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