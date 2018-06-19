Atatürk Öğretmen Akademisi Sınavı 7 Temmuz'da

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, sınav Atatürk Öğretmen Akademisi Binası’nda 10.00-12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Sınav için dün başlayan başvurular Atatürk Öğretmen Akademisi Binası’nda 4 Temmuz’a kadar devam edecek.

Bu yıl Sınıf Öğretmenliği Programına 20, Okul Öncesi Öğretmenliği Programına 15 öğrenci alınacak.

Sınava başvuracak adaylarda şu nitelikler aranacak:

“KKTC vatandaşı olmak. Lise veya dengi bir okuldan mezun olmak. Disiplinsizlik, devamsızlık ve başarısızlık sebeplerinden biriyle Atatürk Öğretmen Akademisi’nden (AÖA) veya Atatürk Öğretmen Koleji’nden ilişiği kesilmemiş olmak. Yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak (kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan Karakter Belgesi istenecek). Sağlık yönünden öğretmen olmaya elverişli olmak (Kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan Sağlık Kurul Raporu istenecek). Yazılı sınav tarihine göre 24 yaşından büyük olmamak (25 yaşından gün almış olanlar kabul edilmez).”

Sınav Başvurusu için ise şu belgeler gerekiyor:

“KKTC Kimlik belgesi ve fotokopisi (Kayıt esnasında aslı görülecektir). İki adet vesikalık fotoğraf. Aday Kayıt ücreti olan 150,00 TL’nin, ‘Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi Ltd.’ Lefkoşa, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt şubelerindeki AÖA hesabına yatırıldığına ilişkin dekont. Aday Kayıt ücreti, 18 Haziran – 04 Temmuz 2018 tarihleri arasında (her iki tarih de dahil) yatırılabilir. Lise veya dengi okuldan alınan diploma aslı, bir fotokopisi veya öğretim belgesi. (Diploması KKTC dışındaki bir ülkeden olması durumunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilecek denklik belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi). Aday Başvuru Formu (Başvuru sırasında temin edilecektir).”

Atatürk Öğretmen Akademisi Yazılı Giriş Sınavı yürürlükteki lise müfredatı kapsamında her biri 25 sorudan oluşan 5 alt testten oluşacak. (Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik, Fen Bilimleri ve İngilizce)Her alt testten en az 5 net doğruya ulaşmak zorunlu olacak, ayrıca 4 (dört) yanlış 1 (bir) doğruyu götürecek.

Yazılı Giriş Sınavı tek oturumda gerçekleştirilecek ve süresi 150 dakika olacak.

Yazılı Giriş Sınav sonuçlarına bağlı olarak Sınıf Öğretmenliği Programı ve Okul Öncesi Öğretmenliği Programları için toplam kontenjan sayısı kadar aday mülakat hakkı kazanacak. Ancak, mülakat hakkı kazanan en son sıradaki adaylar ile aynı puanı alan aday/adaylar (tercihleri de dikkate alınarak) mülakata çağrılacak.

Atatürk Öğretmen Akademisi Yazılı Giriş Sınavı bilgisayarla değerlendirildikten sonra sonuçlar ilan edilecek.

Yazılı Giriş Sınavı sonrası mülakata çağrılacak adayların mülakatları Atatürk Öğretmen Akademisi’nde 10 - 11 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Öte yandan yazılı giriş sınavı ve mülakat sonrasında başarılı olan adayların kesin kayıtları Atatürk Öğretmen Akademisi’nde 25-27 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kesin kayıt hakkı kazananlardan istenen belgeler www.aoa.edu.tr adresinden temin edilebilecek.