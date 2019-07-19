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Atatürk Öğretmen Akademisi Yönetim Kurulu'nda görev değişikliği

Atatürk Öğretmen Akademisi Yönetim Kurulu'nda görev değişikliği yapıldı. DAÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz İşçioğlu, Atatürk Öğretmen Akademisi Yönetim Kurulu Üyeliğine getirildi.

19 Temmuz 2019 Cuma 09:29
Atatürk Öğretmen Akademisi Yönetim Kurulu'nda görev değişikliği

Resmi Gazete'de 11 Temmuz 2019’da yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararları uyarınca, Bakanlar Kurulu, istifa eden Atatürk Öğretmen Akademisi Yönetim Kurulu üyelerinin yerlerine, değiştirilmiş şekliyle 60/2000 sayılı Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş Yasası'nın 14'üncü maddesi uyarınca, Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Canan Zeki, Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Deniz İşçioğlu, Ali Yönel, Ramadan Heper ve Lütfiye Fedai'nin atanmalarına ve Atatürk Öğretmen Akademisi Yönetim Kurulu'nun yeniden oluşturulmasına karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Atatürk Öğretmen Akademisi
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