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Atatürk ölümünün 82. yıl dönümünde KKTC’de de törenlerle anılacak

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82’nci yıl dönümü olan 10 Kasım’da, Türkiye’yle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de törenlerle anılacak.

07 Kasım 2020 Cumartesi 16:24
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Atatürk ölümünün 82. yıl dönümünde KKTC’de de törenlerle anılacak

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını kaybettiği saat 09.05’te tüm ülkede sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunulacak, gönderdeki bayraklar yarıya indirilecek.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için tüm ilçelerde anma törenleri düzenlenecek.

LEFKOŞA

Başkent Lefkoşa’da Atatürk Anıtı önündeki tören, saat 09.00’da protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların yarıya indirilmesinin ardından Anıt Özel Defteri imzalanacak.

Tören, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği adına yapılacak konuşma ile sona erecek.

GAZİMAĞUSA

Gazimağusa’da gerçekleştirilecek Atatürk’ü anma töreni Zafer Anıtı önünde saat 08.50’de başlayacak.

Törende, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı ile bayraklar yarıya indirilecek. Törende, günün anlam ve önemini anlatan konuşma yapılacak.

GİRNE

Girne’deki anma töreni Atatürk Anıtı önünde saat 08.55’te başlayacak.

Protokole göre çelenklerin anıta sunulmasından sonra saygı duruşu yapılacak ve İstiklal Marşı ile bayraklar yarıya indirilecek, şiir okunmasıyla tören sona erecek.

GÜZELYURT

Güzelyurt’ta, Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilecek anma töreni saat 08.55’te çelenklerin protokol sırasına göre anıta sunulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ile bayrakların yarıya indirilmesinin ardından tören, şiir ve günün anlam ve önemini belirten konuşmayla tamamlanacak.

İSKELE

İskele’de 08.45’te Ecevit Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilecek tören, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla bayrakların yarıya indirilmesinin ardından, şiir ve günün anlam ve önemini belirten konuşmayla sona erecek.

Atatürk Lefke’de de törenle anılacak.

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