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Atatürk Portresi, Osam'a takdim edildi

DAÜ ATAUM Yönetim Kurulu Prof. Dr. Necdet Osam’ı ziyaret etti...

13 Haziran 2018 Çarşamba 13:00
Atatürk Portresi, Osam'a takdim edildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, 2 Mayıs 2018 tarihli Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile göreve başlayan DAÜ Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (DAÜ ATAUM) yeni yönetim kurulunu makamında kabul etti.

Salı günü, saat 10:00’da gerçekleşen ziyarete, DAÜ ATAUM Yönetim Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk, Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Turgut Turhan, Yrd. Doç. Dr. Nimet İlke Akçay, Dr. Kenan Başaran ve Öğr. Gör. Erkan Malkoç katıldı. DAÜ ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Göktürk, ATAUM’un temel görevinin gençlerimizin Atatürkçü Düşünce Sistemi’ni ve Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi’ni doğru şekilde öğrenmeleri olduğunu belirterek, ATAUM’un yeni dönemde yapmayı planladığı faaliyetler ve hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. 

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Atatürk Portresi Takdim Edildi

Önümüzdeki yılın DAÜ’nün kuruluşunun 40. Yıl Dönümü olması nedeniyle, ATAUM’un da bu maksatla önemli faaliyetler yapacağını belirten Yrd. Doç. Dr. Göktürk, desteklerinden dolayı DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’a teşekkürlerini sundu. Prof. Dr. Osam da, DAÜ ATAUM’un görevlerinin önemine değinerek, yeni ATAUM Yönetim Kurulu’na başarı dileklerini iletti ve bundan sonra da Merkez’in başarılı faaliyetlere imza atacağına olan inancını vurguladı. Ziyaret sonunda, yeni ATAUM Yönetim Kurulu adına ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk, Prof. Dr. Osam’a bir Atatürk portresi takdim etti.


 

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