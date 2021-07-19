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Atatürk Stadı'nda şöhretler maçı bu akşam oynanacak

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Atatürk Stadyumu’nda gerçekleşecek maçta, “Beyaz Takım” ile “Kırmızı Takım” karşı karşıya gelecek.

19 Temmuz 2021 Pazartesi 09:45
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Atatürk Stadı'nda şöhretler maçı bu akşam oynanacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlama vuruşunu yapacakları “Şöhretler Karması Futbol Maçı bu akşam saat 22:00’de oynanacak.

Uluslararası Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali kapsamında, Atatürk Stadyumu’nda gerçekleşecek maçta, “Beyaz Takım” ile “Kırmızı Takım” karşı karşıya gelecek. Maç, TRT ve BRT’den canlı yayınlanacak.

Beyaz Takım’da oynayacak isimler şöyle:

BEYAZ TAKIM

Süleyman Soylu

Acun Ilıcalı

Tuncay Şanlı

Hamit Altıntop

Serdar Kulbilge

Hakan Ünsal

Haydar Ali Yıldız

Faruk Atalay

Saffet Akyüz

Kırmızı Takım’da oynayacak isimler şöyle:

KIRMIZI TAKIM

Ersan Saner

Sabri Sarıoğlu

Emre Aşık

Chris Forsberg

Cengiz Uzun

M. Kasapoğlu

Mehmet Aurelıo

Kadir İnan

Aycan Yanaç

Son Güncelleme: 19.07.2021 10:21
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