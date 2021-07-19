Atatürk Stadı'nda şöhretler maçı bu akşam oynanacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlama vuruşunu yapacakları “Şöhretler Karması Futbol Maçı bu akşam saat 22:00’de oynanacak.
Uluslararası Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali kapsamında, Atatürk Stadyumu’nda gerçekleşecek maçta, “Beyaz Takım” ile “Kırmızı Takım” karşı karşıya gelecek. Maç, TRT ve BRT’den canlı yayınlanacak.
Beyaz Takım’da oynayacak isimler şöyle:
BEYAZ TAKIM
Süleyman Soylu
Acun Ilıcalı
Tuncay Şanlı
Hamit Altıntop
Serdar Kulbilge
Hakan Ünsal
Haydar Ali Yıldız
Faruk Atalay
Saffet Akyüz
Kırmızı Takım’da oynayacak isimler şöyle:
KIRMIZI TAKIM
Ersan Saner
Sabri Sarıoğlu
Emre Aşık
Chris Forsberg
Cengiz Uzun
M. Kasapoğlu
Mehmet Aurelıo
Kadir İnan
Aycan Yanaç