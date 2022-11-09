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"Atatürk'ü sonsuz bir özlem, rahmet ve minnetle anıyoruz"

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 84’üncü yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

09 Kasım 2022 Çarşamba 16:50
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"Atatürk'ü sonsuz bir özlem, rahmet ve minnetle anıyoruz"



Töre yayınladığı mesajda şunları kaydetti:

“Büyük devlet adamı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, milli mücadeledeki liderliği ve askeri dehasıyla sadece Türk Milletinin değil, esaret altında yaşayan bütün milletlerin gönlünde taht kurarak, tarihteki müstesna yerini almıştır.

Atatürk’ün bizlere emanet ettiği eserlere sahip çıkmak ve bu kutsal değerleri bizden sonraki nesillere aktarmak, ilkelerine olan bağlılığımızı sonsuza dek sürdürmek, açtığı yolda gösterdiği hedefe doğru yürümek asli vazifemizdir.

Bu vesile ile yalnızca Türk tarihine değil, dünya tarihine de adını altın harflerle yazdıran, Millî Mücadele'yi zafere taşıyan ve bu zaferi Cumhuriyet ile taçlandıran, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı, Millî Mücadele'nin Başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 84. yılında sonsuz bir özlem, rahmet ve minnetle anıyoruz.”

Anahtar Kelimeler:
Zorlu TöreMustafa Kemal Atatürk
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