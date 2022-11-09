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"Atatürk yaşamına bir çok kahramanlık öyküsü sığdırmıştır"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz Atatürk’ün 84. ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

09 Kasım 2022 Çarşamba 18:21
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"Atatürk yaşamına bir çok kahramanlık öyküsü sığdırmıştır"



Oğuz, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" mesajında şu sözlere yer verdi;

“Türkiye Cumhuriyeti’nin yetiştirdiği büyük lider Mustafa Kemal Atatürk’ün fikirleri sonsuza kadar yaşayacak ve nesilden nesile bu fikirler aktarılmaya devam edecektir. Türk gençliği onun fikirleri ışığında yürümeye dün olduğu gibi bugün de devam edecektir. Mustafa Kemal Atatürk, milleti ve vatanı uğruna cesaretli ve kararlı davranarak bugünkü Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığını esas kılmıştır. Atatürk kısa yaşamına bir çok kahramanlık öyküsünü sığdırmış, milletine örnek olmuştur.

Atatürk'ün eğitim, bilim ve kültür mirasının bugünkü emanetçileri ve yarına taşıyıcısı bizler, onun açtığı yolda, daha ileriye taşımaya gayret göstermeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 84. yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle yad ediyor; tüm şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygı ve şükranla eğiliyorum”

Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Doğal Kaynaklar BakanıDursun OğuzAtatürk
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