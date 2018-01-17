Atatürkçü Yaşam Derneği Arter’i ziyaret etti

Atatürkçü Yaşam Derneği Başkan Yrd. Abdurrahim Türkmen, Gaziantep Kültür Derneği Genel Başkan Yrd. İbrahim Bayraktar da ziyarette yer aldı.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter; Yerel yönetimin toplumun gelişmesi yönünde önemli görevler üstlendiğini, sivil toplum kuruluşları ile yapılan çalışmaların bu doğrultuda olması gerektiğini, Atatürkçü Yaşam Derneği ve Gaziantep Kültür Derneğinin yaptıkları çalışmaları yakından takip ettiğini ve destelerinin her zaman süreceğini söyledi. Gazimağusa Belediyesi olarak hedeflerinin halkımıza, milletimize ve ülkemize hayırlı işler yapmak olduğunu, bu düşüncenin nesilden nesillere aktarılması gerektiğinin altını çizen Başkan Arter, Atatürkçü Yaşam Derneği ve Gaziantep Kültür Derneği’ne yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Atatürkçü Yaşam Derneği Başkanı Ahmet İşcan; Atatürk Yaşam Derneği olarak Atatürkçülüğün yaşam biçimi olmasına inandıklarını, bu düşüncenin nesilden nesillere aktarılması yönünde çalışma yaptıklarını, Anavatan Türkiye’deki sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle işbirliğinin sürekli olması gerektiğini, yaşamın her alanında özellikle eğitim alanında ilk, orta ve yüksek öğrenimde gençlere yönelik çalışmalara önem verdiklerini söyledi. İşcan, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’in Gazimağusa Belediyesini bulunduğu yerden daha ileriye taşıdığının farkında olduklarını, Gazimağusa Belediyesinin sivil toplum kuruluşları ile uyumlu çalışmalarını takdir ile karşıladıklarının altını çizdi. İşcan, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’ e Gazimağusa’ nın çehresini değiştirdiği için teşekkür etti.

Gaziantep Kültür Derneği Başkan Yrd. İbrahim Bayraktar; Gazimağusa Belediyesinin halka yapılan hizmetleri takdir ile takip ettiklerini söyledi. Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’in geçmiş yönetimden yarım kalan veya yapılmayan birçok projeye imza attığının vurgusunu yaparak, halka hizmetlerinden dolayı Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e teşekkür etti.