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"Atatürk’ü saygıyla, sevgiyle ve özlemle yâd ediyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 84’üncü yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

09 Kasım 2022 Çarşamba 17:57
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"Atatürk’ü saygıyla, sevgiyle ve özlemle yâd ediyoruz"



Milli Eğitim Bakanlığından verilen bilgiye göre, mesajında, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Büyük Önder, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 84’üncü yıl dönümünde bir kez daha saygıyla, sevgiyle ve özlemle yâd ediyoruz” ifadelerine yer veren Çavuşoğlu, Atatürk ilke ve devrimlerinin uygulayıcısı ve savunucusu olmaya devam edeceklerine vurgu yaptı.

 

Çavuşoğlu mesajında şunları kaydetti:

 “Mustafa Kemal, Anadolu’da milli birlik ve beraberliği tesis ederek, cephede kahramanca mücadele eden büyük bir komutan, Türk Milletine saygınlık kazandıran önemli bir liderdir. Tarih boyunca, tüm zorluklara, imkansızlıklara ve darboğazlara rağmen boyun eğmeden, yorgun ve bitap düşmüş bir milletin güçlü bir şekilde yeniden ayağa kalkmasına önderlik eden Mustafa Kemal Atatürk, çağdaş düşünce yapısı, lâik ve güçlü liderliği ile sadece Türk milletine önder olmamış, aynı zamanda tüm dünyaya ve Kıbrıs Türk halkına da ışık tutmuştur. Bu nedenle 10 Kasım, sadece Atatürk’ü anma günü değil, Atatürk’ün fikirlerini, eserlerini ve fedakârlıklarını benimseyerek, O’nun bizlere çizmiş olduğu yolda, gösterdiği hedefe yılmadan, yorulmadan yürüyerek, ülkemizi hak ettiği çağdaş seviyelere ulaştırma azmimizi tazelediğimiz gündür. Atatürk’ün, ilke ve inkılaplarıyla aydınlattığı uygarlık yolunda, kararlı bir şekilde ilerlemek için var gücümüzle çalışacak ve üzerimize düşen sorumlulukların bilinciyle, O’nun en büyük eseri olan Cumhuriyetimize sahip çıkmaya, ilke ve devrimlerinin uygulayıcısı ve savunucusu olmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Başöğretmen, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 84’üncü yıl dönümünde bir kez daha saygıyla, sevgiyle ve özlemle yâd ediyoruz.”

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı Nazım ÇavuşoğluKKTCAtatürk
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