Künye
Kıbrıs 23
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
13 yıl hapse mahkum edildi
13 yıl hapse mahkum edildi
Hayvanları gösterme bahanesiyle istismar...
Hayvanları gösterme bahanesiyle istismar...
Markette rafta bulunan telefonu çaldı
Markette rafta bulunan telefonu çaldı
Anneannesinin takılarını çalıp satmaya çalışan zanlı teminatla serbest
Anneannesinin takılarını çalıp satmaya çalışan...
Polisleri darp etti!
Polisleri darp etti!
banner107
Flaş Haber
Mağusa'da acı olay!
Kapat

"Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını rahmetle yad ediyorum”

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü vesilesiyle mesaj yayımladı.

09 Kasım 2022 Çarşamba 10:56
30 Okunma
"Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını rahmetle yad ediyorum”



Ertuğruloğlu’nun mesajı şöyle:

“Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sadece Türk milletinin değil, bütün insanlığın sevgisini ve saygısını kazanmış; onun liderliğinde zaferle sonuçlanan Türk Kurtuluş Savaşı dünyadaki birçok ulus için de yol gösterici olmuştur.

Atatürk’ün, muasır medeniyetler seviyesine çıkmasını hedeflediği Anavatanımız Türkiye, güçlü siyaseti ve iradesi ile uluslararası alanda barış, kardeşlik, insanlık ve kalkınma alanlarında geçmişte olduğu gibi bugün de örnek olmaktadır. Büyük Türk milletinin kopmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkı da yaşam biçimi olarak belirlediği Atatürk’ün hedef ve ilkelerini rehber edinmeye devam etmektedir.

Bedenen aramızdan ayrılışının 84’üncü yılında  büyük önder Atatürk’ü ve onun şahsında silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını sevgi, saygı, minnet ve rahmetle yad ediyorum”

Anahtar Kelimeler:
Tahsin ErtuğruloğluAtatürk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"İhtiyaçların karşılanması için tüm çalışmalar sürüyor"
"İhtiyaçların karşılanması için tüm çalışmalar sürüyor"
Samia Özerinç hayatını keybetti
Samia Özerinç hayatını keybetti
"Üretim için sermayeden çok kararlılığa ihtiyaç var"
"Üretim için sermayeden çok kararlılığa ihtiyaç var"










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim