Atatürk’ün Çocukları Resim ve Fotoğraf Sergisi açıldı

23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde, Milli Eğitim Bakanlığı ve Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu iş birliği ile düzenlenen “Atatürk’ün Çocukları Resim ve Fotoğraf Sergisi”nin açılışı yapıldı.

Merkez Lefkoşa Sergi ve Aktivite Salonu’nda yer alan sergide, Atatürk araştırmacısı Eriş Ülger’in arşivinden Atatürk’e ait fotoğraflar ve Lefkoşa’da yer alan 17 devlet ilkokulu, 1 özel ilkokul, 5 ana okul ve 2 özel eğitim okulundan öğrencilerin yaptığı “Atatürk ve 23 Nisan” temalı resimler yer alıyor.

Açılışını Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun yaptığı serginin açılış törenine, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, Lions kulüpleri başkanları, bürokratlar ve sanatseverler katıldı.

Açılış töreninde, konuşmaların yanında, Atatürk ve dava arkadaşlarına ait kısa bir video izletildi; müzik dinletisi eşliğinde fotoğraflar ve resimler dolaşıldı.

Sergi, 26 Nisan tarihine kadar ziyarete açık olacak.

ÇAVUŞOĞLU: “ORTAK HEDEFİMİZ MİLLETİMİZİN İLERLEMESİ, ÇOCUKLARIMIZIN GELİŞMESİDİR”

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında, böyle bir etkinlikte olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, milli mücadele lideri Atatürk’ün gerçek fotoğraflarının ve ulusal egemenliğin gelecekteki koruyucuları çocukların hayallerinde Atatürk’ü yansıttıkları resimlerin bir arada olmasının önemine dikkat çekti.

Çavuşoğlu, ataların bu devleti kurmak için kanları ve canlarını verdiklerini, kendilerine düşen görevin ise, ülkenin gelişmesine ve halkın refahının gelişimine katkı koyarak, bu devleti gelecek nesillere devretmek olduğunu söyledi.

Ülke çocuklarının bir dünya insanı olabilmesi için her alanda ellerinden gelen tüm çabayı ortaya koyacaklarını kaydeden Çavuşoğlu, bu çabanın sadece devletin yapmasıyla yeterli olmadığının aşikar olduğunu, bu anlamda toplumda herkesin sorumluluğu olduğunu belirtti ve emek harcayan sivil toplum örgütlerine teşekkürlerini sundu.

Fotoğraf ve resim sergisini birleştirerek yeni bir konsept yaratıldığını ve kaynak ve enerjinin ekonomik bir şekilde kullanıldığına işaret eden Çavuşoğlu, dayanışmanın önemine dikkat çekti ve “Ortak hedefimiz milletimizin ilerlemesi çocuklarımızın gelişmesidir” dedi.

Çavuşoğlu, bir resimden binlerce fotoğraf çıkabileceğini ve bunun her görenin yorumuyla binlerce resim anlamına geldiğini vurgulayarak, sergide birçok çocuğa ait Atatürk yorumunun yer aldığını kaydetti ve “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Ulusal egemenliğimizi korumak için safları sıkılaştıracağız, çalışmaya, mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

KURAN: “ÇOCUKLARIMIZA DAHA GÜZEL BİR ÜLKE BIRAKMAK DEVLET VE BİREYLERİN SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMESİYLE MÜMKÜNDÜR”

Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu Başkanı Duygu Adahan Kuran ise, tüm çocukların ve Türk ulusunun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak, başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere vatanları uğruna canlarını feda edenleri, rahmet minnet ve şükranla andı.

Kuran, 23 Nisan’ın önemine ve tarihi sürecine değinerek, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtının aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız” sözlerine yer verdi.

Daha güçlü daha yarınlar için geleceğin güvencesi çocukları çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatmanın herkesin hedefi olması gerektiğini söyleyen Kuran, “Çocuklarımıza daha güzel bir ülke bırakmak, onları huzur güven ve barış ortamında geleceğe hazırlamak devletin ve birey olarak herkesin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesiyle mümkündür” ifadelerini kullandı.

Kuran, etkinliğe katkı koyan herkese teşekkürlerini iletti ve serginin 1 hafta boyunca ziyaret edilebileceğini bildirdi.