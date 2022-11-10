Atatürk’ün ilkeleri, Kıbrıs Türkü’ne ilham kaynağı oldu!

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, 84’üncü ölüm yıl dönümünde mesaj yayımladı.

Öztürkler, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Dünya’nın zulme, işgallere ve yayılmacı politikalara tutsak edildiği bir yüzyılda, sadece kendi milletine değil, mazlum milletlere de fikirleri, ilkeleri ve mücadelesi ile ışık olmuş Gazi Mustafa Kemal Atatürk, çağdaşlarının çok ilerisinde büyük bir dünya lideriydi” ifadelerini kullandı.

Atatürk’ün, Türk Yurdu’nun, yayılmacı devletlerce işgal edildiği Birinci Dünya Savaşı sonrasında, Türk milletinin esaret altında yaşamasını kabul etmediğini vurgulayan Bakan Öztürkler, “Halkının bağımsızlığı ve hürriyeti için her türlü zorluğa, yokluğa karşı mücadelesini sürdürmüş, bütün yaşamını halkına adamıştır” dedi.

Öztürkler, “Askeri dehası, siyasi vizyonu ve halkına olan sevgisi ile Türk ulusunun güneşi, istikbalinin ışığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, her zaman Türk gençliğine, kadınına ve Cumhuriyete inanmış, halkı için muasır medeniyetler seviyesini hedef göstermiştir” ifadelerine yer verdi.

“ÖLÜMSÜZ BİR LİDER”

Atatürk’ün, büyük Türk ulusunun ayrılmaz parçası Kıbrıs Türkü’nün kalbinde çok özel bir yere sahip olduğunun altını çizen Öztürkler, Atatürk’ün ortaya koyduğu değerler ve ilkelerle ölümsüz bir lider olduğunu vurguladı.

Atatürk’ün düşünceleri ve ilkelerinin Kıbrıs Türkü’nün hürriyet ve varoluş mücadelesine de ilham kaynağı olduğunu ifade eden Öztürkler, Atatürk’ün, Kıbrıs Türkü’nün kalbinde, fikrinde, düşünceleri ve ilkeleri ile her daim yaşamaya devam edeceğini kaydetti.

Öztürkler, “Bu duygu ve düşüncelerimle, Kıbrıs Türkü için sevgisi eksilmeyecek, özlemi bitmeyecek, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete uğurlanışının 84. yılında, kendisini bir kez daha saygı, özlem ve rahmetle anıyorum” dedi.