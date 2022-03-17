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Atay Cafer Ürel'e 2021 Mükemmeliyet Ödülü

Atay Cafer Ürel'e 2021 Mükemmeliyet Ödülü'nü takdim edildi.

17 Mart 2022 Perşembe 16:02
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Atay Cafer Ürel'e 2021 Mükemmeliyet Ödülü
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Geçtiğimiz hafta Form-Mitsubishi Heavy Bayi Toplantısı Kıbrıs'ta gerçekleşti.

Türkiye ve bir çok ülkeden bayilerin katıldığı toplantıda Form- Mitsubishi Heavy Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Oral Asel Engineering LTD. Yönetim Kurulu Başkanı, Atay Cafer Ürel'e 2021 Mükemmeliyet Ödülü'nü takdim etti.

9-13 Mart tarihleri arasında Azerbeycan, Gürcistan, Türkmenistan gibi bir çok ülkenin MHI bayilerinin buluştuğu bir toplantıya Türkiye'nin 82 ilinden de tüm bayilerkatıldı.

Son Güncelleme: 17.03.2022 17:08
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