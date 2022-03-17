Geçtiğimiz hafta Form-Mitsubishi Heavy Bayi Toplantısı Kıbrıs'ta gerçekleşti.

Türkiye ve bir çok ülkeden bayilerin katıldığı toplantıda Form- Mitsubishi Heavy Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Oral Asel Engineering LTD. Yönetim Kurulu Başkanı, Atay Cafer Ürel'e 2021 Mükemmeliyet Ödülü'nü takdim etti.

9-13 Mart tarihleri arasında Azerbeycan, Gürcistan, Türkmenistan gibi bir çok ülkenin MHI bayilerinin buluştuğu bir toplantıya Türkiye'nin 82 ilinden de tüm bayilerkatıldı.