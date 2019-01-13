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ATCA Denktaş’ın ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

13 Ocak 2019 Pazar 11:30
ATCA Denktaş’ın ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Yurt Dışında Yaşayan Kıbrıslı Türkler Birliği (ATCA), Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın yedinci ölüm yıldönümünde dolayısıyla mesaj yayımladı ve Denktaş’ı saygı ve özlem ile andıklarını belirtti.

ATCA mesajında, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin uluslararası alanda saygı, eşitlik ve tanınma sloglanımız çerçevesinde global lobiliciğe, ve Kıbrıs Türk Halkının üzerindeki insan haklarına aykırı izolasyonun kaldırılması için mücadelemizi sürdüreceğimizi bu vesile ile vurgulamak istiyoruz” denildi.

Mesajda özetle şunlar da kaydedildi:

“Kıbrıs Türklerinin iradesine rağmen ve Kıbrıs Rum tarafının aşırı talepleri karşısında, son olarak 2017 Temmuz ayında Crans Montana’da ‘federasyon’ temelindeki müzakerelerin çökmesini hepimiz izledik.

Vurgulamak isteriz ki federal temelinde bir çözümde, Rumlar bizimle “ortaklık” kurmayı, “siyasi eşit” olarak kabul etmemektedir. Mamafih, bunu kamüfle etmek için “işlevsel” kavramını da takdim ederek, Kıbrıs Türkünü etkisiz bir azınlık yapma hedefini ortaya koymuşturlar ki bunu kabul etmek mümkün değildir.

Bu gerçekleri bilerek, halen ayni zeminde müzakere etmek sadece zaman kaybetmek şöyle dursun, Kıbrıs Türklerini sözde müzakerelere hapis etmeye ve statükonun devamı demektir. Gençlerimizin siyasi olmayan dostluk müsabakalarına çıkmasını bile içine sindiremezken, Kuzey’e gelecek olan turistleri halen Kıbrıs adasından deporte ettiklerini izlemekteyiz.

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Kıbrıs Rum tarafı şimdiyse müzakere çerçevesinde ‘daha zayıf veya gevşek federasyon’ fikrini ortaya atıp, bunu yaparken de Rum yetkilerinin Kıbrıs Türklerinin siyasi eşitliğini kabul etmediğini gösteren beyanatları, Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili Garantisini 1963-1974 soykırım girişimlerine rağmen ve ENOSIS için mücadelelerine rağmen ‘çağ dışı’ ilan edilmesi bizleri daha fazla hayal kırıklığına uğratmıştır.

Kaç kez müzakerelerde ‘son istasyon’ ‘son şans’ kelimelerle 50 yıl geçmiştir. Bu statükoyu kabul etmek mümkün değildir.

Hidrokarbon konusunda, Kıbrıs Türkü, Kıbrıs adasında hak sahibi olduğu bilincinde. İki tarafın işbirlik yapmalarını tevşik edeceklerine, Rumları daha da şımartıp gerginliğin artmasına sebep olanlar, bizleri daha fazla izole ederek Rum tarafının aşırı taleplerini kabul etmemizi beklememeli.

Bundan sonra, Anavatan Türkiye ile tüm konu ve alanlarda derin işbirliğini artırarak, vizyonlu, proaktif siyasetin geliştirilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, yurt dışında yaşayan kardeşleriniz olarak iş adamlarımızın KKTC’ye yatırım imkanlarını sağlayacak etkin teşvik ve programın geliştirilmesi, yurt dışında yaşayan Kıbrıs Türklerinin KKTC Meclisinde iki-üç milletvekili ile temsil edilmesi, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin kendi vatanlarına daha kuvvetli bağların oluşturulması için gereken hareketlerin yerine getirilmesini bekliyoruz.”

(TAK)

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Anahtar Kelimeler:
DenktaşATCA
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