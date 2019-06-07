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Atık lastiklerden elde edilen malzeme ile yürüyüş yolu

07 Haziran 2019 Cuma 13:20
Atık lastiklerden elde edilen malzeme ile yürüyüş yolu
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Lefkoşa Türk Belediyesi Belediye Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından Küçük Kaymaklı ve Marmara parklarına atık lastiklerden elde edilen malzeme ile yapılan SBR yürüyüş yolları yapılacağını duyurdu.

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Harmancı paylaşımında:

‘Atık lastiklerden elde edilen malzeme ile yapılan SBR yürüyüş yollarını Taşkınköy ve Ortaköy parklarından sonra, Küçük Kaymaklı ve Marmara parklarımızda da uygulamak için ihalemizi gerçekleştirip sözleşmemizi imzaladık, 90 gün içerisinde her iki parkımız da çok sağlıklı ve çevreci yürüyüş yoluna kavuşacak’ dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Atık Lastikler
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