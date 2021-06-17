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“Atılmakta olan adımlar uluslararası hukuk çerçevesinde yürütülmektedir”

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin raporunun ele alındığı BM Genel Kurulu'nun 11 Haziran 2021 tarihli oturumunda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) New York Temsilcisi Andreas Hadjichrysanthou'nun yapmış olduğu konuşmada ortaya koyduğu iddialar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) New York Temsilcisi Mehmet Dânâ tarafından BM Genel Sekreteri’ne gönderilen bir mektupla yanıtlandı.

17 Haziran 2021 Perşembe 10:06
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“Atılmakta olan adımlar uluslararası hukuk çerçevesinde yürütülmektedir”

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC New York Temsilcisi Mehmet Dânâ, BM Genel Sekreteri’ne gönderdiği mektupta, GKRY Temsilcisinin BM kurumlarını bir kez daha suistimal ettiğini vurguladı.  Dânâ, Kıbrıs konusunda bugüne kadar bir anlaşmaya varılamamış olmasının esas nedeninin, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs Türk tarafı ile güç ve zenginliği paylaşmayı topyekün reddeden yaklaşımı olduğunu ifade etti. Temsilci Dânâ, 2004 yılında Kapsamlı Çözüm Planı’nın Kıbrıs Rum tarafınca reddedildiği, ayrıca, 2017 yılında Crans Montana’da gerçekleştirilen Kıbrıs görüşmelerinden bir sonuç alınamamasının nedeninin yine Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmaz tutumu olduğunu da belirtti.

Temsilci Dânâ ayrıca, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs konusunun ele alınma şekline ilişkin “bu kez farklı olmalı” çağrısına rağmen, Kıbrıs Rum tarafının Cenevre’de gerçekleşen 5+BM formatındaki gayrı resmi toplantıda, masaya yeni öneri getirmediği gibi, Kıbrıs Türk tarafının yeni önerilerinin görüşülmesini de engellemeye çalıştığını vurguladı.

KKTC New York Temsilcisi Mehmet Dânâ, mektubunda ayrıca, yıllardan bu yana statükonun bir simgesi haline gelen kapalı Maraş’ın kapalı kalmasının adadaki kimsenin çıkarına olmadığını ifade etti. Kapalı Maraş’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağı olduğunu hatırlatan Mehmet Dânâ,  Kapalı Maraş bölgesinde KKTC Hükümeti tarafından atılmakta olan adımların uluslararası hukuk çerçevesinde yürütülmekte olduğunun da altını çizdi.  

Andreas Hadjichrysanthou BM Genel Kuurlu’nda yaptığı konuşmada, Kapalı Maraş ile ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarının ivedi şekilde uygulanmasını istemişti.

Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş MilletlerGüvenlik KonseyMehmet DanaKapalı Maraş
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