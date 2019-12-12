Atış eğitimleri yapılacağı duyuruldu

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, (GKK) Beyköy ve Cengiz Topel atış alanlarında atış eğitimleri yapılacağını duyurdu.

GKK’dan yapılan yazılı açıklamada, 16-20 Aralık tarihlerinde 08.00 ile 18.00 saatleri arasında Beyköy atış alanında, 18-19 Aralık tarihlerinde, 08.00 ile 18.00 saatleri arasında Cengiz Topel atış alanında atış eğitimleri icra edileceği kaydedildi.

Anılan tarihlerde ve atış eğitimleri sonrasında söz konusu atış alanları ve çevresinde bulunmanın can ve mal güvenliği açısından tehlikeli ve yasak olduğu belirtildi.

(TAK)