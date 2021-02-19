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Atlas: ''Ameliyat olmak için aşıyı bekliyorum''

Atlas: "Beyin zarımda yırtık var ve menenjit riski yüksek, kurula girip ameliyat olmak için aşıyı bekliyorum ve maalesef tek haykırabileceğimiz yer sosyal medya."

19 Şubat 2021 Cuma 13:38
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Atlas: ''Ameliyat olmak için aşıyı bekliyorum''

Çise Atlas isimli vatandaş sosyal medya hesabından isyan etti.

Atlas ; "Beyin zarımda yırtık var ve menenjit riski yüksek, kurula girip ameliyat olmak için aşıyı bekliyorum ve maalesef tek haykırabileceğimiz yer sosyal medya" diyerek isyanını dile getirdi.

İşte Çise Atlas'ın o paylaşımı:

Kronik ve ciddi bir rahatsızlık sebebi ile aşı kayıt programına kaydımı yaptırdım. 1. Öncelik sırası olmasına rağmen henüz aranmadım ve 2. Sırada olan kamu görevlilerinin bir kısmına dün aşı yapıldı. Dün resimlerle paylaştılar, Onlara hayırlısı olsun diyorum. Başkasının sırasını aldınız diye kızamıyorsun da, aşı herkesin hakkı. Sonuçta bu sistemi oluşturması gereken devlet! Peki bana bişey olsa zaten kronik rahatsızlığı vardı başımız sağolsun deyip geçecek misiniz? Beyin zarımda yırtık var ve menenjit riski yüksek, kurula girip ameliyat olmak için aşıyı bekliyorum ve maalesef tek haykırabileceğimiz yer sosyal medya. Bakanlığın telefonlarını açan yok.

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