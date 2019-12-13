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AtlasGlobal faaliyetlerine yeniden başlıyor

21 Aralık'a kadar uçuşlarını durdurduğunu açıklayan Atlasglobal'den yeni bir açıklama geldi.

13 Aralık 2019 Cuma 16:03
AtlasGlobal faaliyetlerine yeniden başlıyor

26 Kasım'da yaptığı açıklamada, nakit akışındaki gerekli yapılandırma ve iyileştirmeyi sağlamak amacıyla 21 Aralık'a kadar uçuşlarını durdurduğunu açıklayan Atlasglobal'den yeni bir açıklama geldi.

AirportHaber'de yer alan habere göre, şirket tarafından personele yapılan duyuruda "Nakit akışımızdaki gerekli yapılandırma ve iyileştirmeyi sağlamak amacıyla, tüm uçuşlarımıza 21 Aralık 2019 tarihine kadar ara vermek zorunda kaldığımızı duyurmuştuk" hatırlatması yapıldı. Açıklamada şu bilgi verildi:"16 Aralık 2019 Pazartesi itibariyle tüm ekip olarak görevlerimizin başında olacağız. Çalışma saatleri, servis planlaması eski düzende devam edecektir."

Anahtar Kelimeler:
Atlasglobal
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