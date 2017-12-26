Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
112007
ALTIN
157.138
DOLAR
3.8145
STERLİN
5.0958
EURO
4.5264
Sıcak içecekler kanseri tetikliyor mu?
Sıcak içecekler kanseri tetikliyor mu?
El terlemesi nasıl geçer?
Elleriniz sürekli terliyor mu?
Sık sık hastalanıyorsanız sebebi bu olabilir
Sık hastalanıyorsanız dikkat!
Her sabah zerdeçal suyu içmek için birçok neden var
Her sabah zerdeçal içerseniz...
Uzaya otel yapıyorlar!
Uzaya otel yapıyorlar!
banner34

Atleks Sanverler Ltd, Lefkoşa Hastanesi'ne bağış...

banner35

Atleks Sanverler Ltd, Lefkoşa Hastanesi'ne otoklav cihazı bağışladı

26 Aralık 2017 Salı 16:55
Atleks Sanverler Ltd, Lefkoşa Hastanesi'ne bağış...
banner10

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Erol Uçaner, cerrahi kliniğin ihtiyacı olan yüksek otoklav cihazının hastaneye Atleks Sanverler Ltd. tarafından bağışladığını açıkladı.

Erol Uçaner, yaptığı yazılı açıklamada, alet sterilizasyonunda kullanılan cihazın ilgili şirketin direktörleri Önder Sanver ve Ahmet Sanver tarafından bugün Cerrahi Klinik Şefi Dr. Tarık İzbul’a teslim edildiğini belirtti. Uçaner, katkılarından dolayı Sanver ailesine teşekkür ettiklerini söyledi. 

Cihazın teslimi sırasında Başhekim Dr. Bülent Dizdarlı da hazır bulundu.

banner22
Son Güncelleme: 26.12.2017 17:03
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yine et kaçakçılığı!
Yine et kaçakçılığı!
TDP, "Katılım Vizyonu Kitabı"nı basınla paylaştı
TDP, "Katılım Vizyonu Kitabı"nı basınla paylaştı
DP Adayları Akdoğan, Vadili ve Paşaköy’ü ziyaret etti
DP Adayları Akdoğan, Vadili ve Paşaköy’ü ziyaret etti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim