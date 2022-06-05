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Atlı: "Erkek olsalardı sine-i millet kararı alınmazdı"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaprak Halkın Partisi'nin Sine-i Millet kararını eleştirdi.

05 Haziran 2022 Pazar 11:40
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Atlı: "Erkek olsalardı sine-i millet kararı alınmazdı"

Atlı, "Şunu söyleyebilirim ki Ayşegül Baybars ile Jale Refik Rogers erkek olsaydı HP sine i millet kararı almazdı" dedi.

Atlı'nın paylaşımı şu şekilde:

CTP'nin yolda yürüyüp mecliste verdiği mücadeleye de saygı duydum, HP'nin sine i millet kararına da. Nihai olarak yaşadığımız bu olağanüstü ilhak çabalarına karşı kimse'nin yol haritası mutlak doğru değildir.

Sokaktaki 5 eylemcinin çabasına da, mecliste çaba sarf edene de saygı duydum.

Ancak HP'nin iki kadın Milletvekili'nin yaşadıklarına saygı duymuyorum.

Yeni parti Başkanı olmuş olabilirim ama ben bu ülkenin bir siyasi partisi içinde, toplumsal cinsiyet farkındalığıyla büyüdüm.

17 yıl boyunca partilerin içindeki güç dengelerini yakınen takip ediyorum.

Şunu söyleyebilirim ki Ayşegül Baybars ile Jale Refik Rogers erkek olsaydı HP sine i millet kararı almazdı.

Bir partinin 3 Milletvekilinin 2sinin sözünün geçersiz kılınması ancak o iki Milletvekilinin kadın olmasıyla ortaya çıkabilecek bir sonuçtu.

Umarım HP'nin disiplin mekanizması bu sorunu gözeten bir çözüm üretir.

Ayşegül ve Jale ile Milletvekillikleri boyunca çok ayrışmış olabiliriz. Ancak yurtlarına olan vefaları ve bu bağlamdaki samimiyetleri benim için şüphesizdir.

Her ikisiyle de dayanışmam tamdır. Milletvekillikleri boyunca faşist ve anti demokratik yasalara karşı verecekleri mücadeleyi de şimdiden selamlıyorum.

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