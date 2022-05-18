Atlı, güven oylaması için yapılan yürüyüşle ilgili değerlendirme yaptı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı güven oylaması için yapılan yürüyüşle ilgili değerlendirmede bulunarak, "Ülke demokrasisinin yaşaması için çalışıyoruz. Gerek dıştan yapılan müdahaleler gerekse de muhalefetin tek ses haline getirilme çabasına karşı, duruş sergiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Atlı açıklamasında; ülke muhalefetindeki partiler arasında farklılıklar olacağını, ancak Kıbrıslı Türklerin varlığının tehdit altında olduğunun unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Atlı, "Bu bağlamda solda birlik değil solda çokluğu hedefleyerek ortak hareket etmenin yollarını bulmak zorundayız. Bu ülkede demokrasi yeşerecek. Çünkü Kıbrıslı Türkler için demokrasi vazgeçilmezdir!" dedi.