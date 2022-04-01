Atlı: ‘İradeyi artık kendi elimize almamız lazım’

Toplumcu Demokrasi Partisi de aktif olarak eyleme destek veriyor.

TDP Genel Başkanı Mine Atlı Gündem Kıbrıs-Ses Kıbrıs ortak yayınına yaptığı açıklamada ‘iradeyi artık kendi elimize almamız lazım’ dedi. Üretimden koparıldığımıza vurgu yapan Atlı, yeniden üretmemiz lazım, yönetenler de artık hesap vermeli’ diye konuştu.

Durumun telafisi çok zor bir hal aldığını dile getiren Atlı, bugün çocuklarına bakamayan ve Sosyal Hizmetlere çocuklarını veren aileler olduğunu vurguladı.

Sistemin tamamen değişmesi gerektiğini vurgulayan Atlı, bugün TKP ile beraber yürüdüklerini ve solda birleşmenin de gerçekleşmesi gerektiğine dikkat çekti. Atlı ‘halkın beklentisi de bu yönde’ dedi.

Atlı, ‘sistem ellerinde kaldı’ diye konuştu.