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ATO heyeti KKTC’de temaslarda bulunuyor

08 Kasım 2019 Cuma 11:29
ATO heyeti KKTC’de temaslarda bulunuyor

Ankara Ticaret Odası, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti işbirliklerini geliştirmek üzere Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın davetlisi olarak KKTC’de temaslarda bulunacak.

Gürsel Baran başkanlığındaki 16 kişilik heyet, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve beraberindeki heyetiyle, bugün bir dizi temas gerçekleştirecek.

KTTO’dan yapılan açıklamaya göre heyet, Başbakan Ersin Tatar ile Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nu ziyaret edecek.

Temaslar kapsamında, Kıbrıs Türk Toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük ile KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın da kabri ziyaret edilecek.

(BRT)

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ATO
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