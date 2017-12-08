Atun: "13. Maaşlar için 250 milyon TL ödedik"

Bakan Atun, reel sektör ödemeleri başta olmak üzere işçi ve memurların 13. Maaş ödemeleri, emeklilerin 13. Maaş ödemeleri, belediyelerin ödemeleri, Cypfruvex, BRT, TAK ve sigortalar olmak üzere piyasaya 250 milyon Türk Lirası değerinde ödemenin bugün yapıldığını belirtti.

Bakanlık Basın Bürosundan verilen bilgiye Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, “UBP-DP koalisyon hükümetinin, devletin ayrım gözetmeksizin tüm mali mükellefiyetlerini yerine getirme anlayışına sahip olduğunu” belirtti ve imkânlar dâhilinde 13. maaşlar yanında reel sektör ödemelerinin de bugün itibari ile ödendiğini açıkladı.

Bakan Atun, reel sektör ödemeleri için 2.042 milyon, İşçi ve memur Maaş ödemeleri için 99.570 milyon, Emeklilerin 13. Maaşları için 68.385 milyon, belediyeler için 19.660 milyon, BRT, TAK ve Cypruvex için 4.226 milyon, sigortalar ve din işleri dairesi için 33 milyon Türk Lirası tutarında bakanlığımızca gerçekleştirmiştir.

Toplamda 250 milyon Türk lirası tutan ödemeyi bugün itibari ile gerçekleştirdiklerini söyledi.