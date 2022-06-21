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Atun: 560 Milyon TL’nin bütçelendirmesi yapılacak

Eleştirileri yanıtlamak üzere kürsüye çıkan Maliye Bakanı Sunat Atun da, Aksa’ya ödenen 560 milyon TL’nin bütçelendirmesinin yapılacağını, çalışmaların başladığını kaydetti. 

21 Haziran 2022 Salı 12:38
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Atun: 560 Milyon TL’nin bütçelendirmesi yapılacak
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“KIB-TEK’in mali durumunu Kasım ayında Ekonomi Bakanlığı görevini aldığımızda kamuoyuyla paylaştık bunun sürdürülebilir olması için mali durumun sürdürülebilir olması şart, bunu da ortaya koyduk’ diyen Atun, “Ağır borçlu durumdan kurtulmak için yeniden yapılandırma şarttır’ ifadelerini kullandı.
“Borcun kamulaştırılmasında bir sorun yok”

“ Aksa’ya olan borcun kamulaştırılmasında bir sorun yoktur” diyen Atun, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu borcu elektrik kurumunun sırtından almak çok önemliydi. 560 milyon TL Türkiye’den geldi. Kaynağın geldiği tarihte daha TC kalemleri açılmamıştı. Bunun bütçesel işlemleri şu anda yapılıyor. Ödemenin yapıldığı dönemde aciliyetimiz vardı. Ticari bir şirketti muhatabımız. Bu aynı zamanda ulusal bir güvenlik meselesidir de. Aksa bize borcun ödenmemesi durumunda akaryakıt alamayacaklarını ve üretimi durduracaklarını bildirdi. Bu miktarı acilen ödememiz lazımdı. Bizim bu sorunu çözmemiz şarttı, bu yüzden bütçelendirmeyi beklemeden ödemeyi gerçekleştirdik.”
510 Milyon TL bütçelendirildi!

Aksa’ya 510 milyon TL borç kaldığını belirten Atun, bunun ek bütçede bütçelendirildiğini de kaydetti.

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