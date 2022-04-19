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Atun'a cumaya kadar süre verildi

Kıbrıs Türk Ebeler Birliği Sendikası, Maliye Bakanı Sunat Atun'a çağrıda bulundu.

19 Nisan 2022 Salı 11:30
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Atun'a cumaya kadar süre verildi

Kıbrıs Türk Ebeler Birliği sendikası'nın açıklaması şu şekilde;

Tüm kamuoyunun bilgisine,
Uzun zamandır hayatı olumsuz etkileyen covid-19 pandemisinden ötürü biz sağlık çalışanları özünde ise hemşireler ve ebeler olarak gün 24 saatin 14 saati ve/veya 17 saatini hastanede nöbet başında olarak aile hayatımızdan ve sosyal yaşantımızdan uzak geçirmek durumunda kaldık. Bu süre zarfında devlete yükümlülüğümüz olan çalışma saatlerinin dışında ekstra nöbetlere kalmak durumunda kaldık. Geçmiş maliye bakanlığı döneminde Sn. Dursun Oğuz ile ek mesailerimizin ödenmesi bakımından bir uzlaşı sağlayarak ödemelerin planlanması sağlanmıştı. Maliye bakanlığı ile yapmış olduğumuz planlama maliye bakanlığında gerçekleşen  görev değişiminden sonra, rafa kalkmış durumda. Hakkımız olan alın terimizin bizlere ödenmemesi ve altı ay geriden gelmesi kabul edilemezdir.
Maliye bakanı Sn. Sunat Atun' a açık çağrımızdır bizler anlaşmayı kişiler üzerinden değil kurumlar üzerinden yapmaktayız. Ek mesailerimiz maliye bakanlığı ile yapmış olduğumuz anlaşmaya sadık kalınacak şekilde tekrardan düzenlemesinin yapılarak ödemelerin başlamasını talep ediyoruz. Hakkımız olan ek-mesaimizin en geç cuma gününe kadar yatmaması halinde yaşanabilecek tüm olumsuzlukların maliye bakanlığına ait olacağını bildirirken Cuma gününe kadar ek-mesaimizin yatmaması halinde ise almış olduğumuz kararları hayata çekinmeden geçireceğimizi ve kararlarımızı açıklayacağımızı bildiririz. 
Maliye bakanlığına çağrımızı yinelerken bizler ile birlikte halkımızın da iyiliğine olacak şekilde sistemde aksaklık olmadan yeni bir düzenlemenin yapılması daveti yapıyoruz.

Son Güncelleme: 19.04.2022 11:54
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Ebeler Birliği SendikasıSunat Atun
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