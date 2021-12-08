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Atun: “Akaryakıt sektöründe bir bozulma var”

Ekonomi Bakanı Sunat Atun, ülkede aylık ortalama 27 milyon litre akaryakıt satışı olduğunu belirtti, “son aylarda bu  rakam 31 milyon litreye çıktı, yüzde 10’luk bir artış gözlemliyoruz” dedi.

08 Aralık 2021 Çarşamba 11:02
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Atun: “Akaryakıt sektöründe bir bozulma var”
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Ekonomi Bakanı Sunat Atun, ülkede aylık ortalama 27 milyon litre akaryakıt satışı olduğunu belirtti, “son aylarda bu  rakam 31 milyon litreye çıktı, yüzde 10’luk bir artış gözlemliyoruz” dedi.

“Akaryakıt sektöründe bir bozulma var” diyen Sunat Atun, dolar kuru ve petrol fiyatlarının süreçte belirleyici iki temel unsur olduğunu anlattı.

7 yıl önce akaryakıt fiyatlarını 7 günlük süreçte belirleme yönünde bir uygulama başlattıklarını, ancak, sonrasında bu uygulamanın değiştiğini belirten Sunat Atun, “Ne zaman ki fiyatlar 20 günde bir belirlenmeye başlandı, stoklar ve krizler ortaya çıktı. Paniğin en temel nedeni de bu” dedi.

Tüzüğü yeniden eski noktaya getirdiklerini söyleyen Sunat Atun, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının günlük belirlendiğini de söyledi.

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