Atun: “Çözüm önerilerimiz ve uygulamamız doğruymuş”

Dönemin Bakanı Atun haklı çıkmış olduğuna dikkat çekerek “demek ki vizyonumuz ve çözüm önerilerimiz, uygulamamız doğruymuş ifadelerini kullandı.

Atun sosyal medya paylaşımında şunları belirtti; Hatırlanacağı üzere TPIC’den devletten devlete yöntemi ile alım yapılması yönünde bir tedarik politikası benimsemiş, gerekli bakanlar kurulu kararını almış, Anavatan Enerji Bakanlığı ile çalışmalara başlamış ve bunu da Devletimizin en yetkili kişilerine bildirmiştim. Ne olmuştu? O dönemin yüklenicisi son gemiyi Rusya savaşı nedeniyle getirememiş, biz de TPIC’den tedariki ivediyen yapmalarını talep etmiştik. TPIC’in 15,000 tonluk ilk sevkiyat bağlantısı hazırlanmış, gelene kadar olan sürede TC Enerji Bakanı Sn. Dönmez acil durum için 40 kara tankeriyle elde hemen yüklemeye hazır %3 kükürt oranlı ürünü sevketmeye hazır olduklarını bize bildirmişti. Benim de gündeme taşıdığım bu öneri reddedilmiş sonuçta ülke elektriksiz kalmıştı. Ardından halkımızın iyi bildiği gelişmeler yaşandı. Sn. Başbakanla çalışma ortamımız yitirilmiş ve halkımıza büyük hizmetler verebileceğim görevimden istifa etmek durumunda kalmıştım. İlahi adalet gerçeklere işaret etmektedir.

Hayırlı olsun diyen Atun, Doğruluk ve dürüstlükle halkımıza hizmet yolunda yürümeye devam edeceğine vurgu yaptı.