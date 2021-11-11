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Atun'dan başsağlığı mesajı

Atun, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dün hayatını kaybeden sekiz yaşındaki Meryem Ceren Kırma’nın vefatı nedeniyle mesaj yayımladı.

11 Kasım 2021 Perşembe 12:52
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Atun'dan başsağlığı mesajı
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Ekonomi Ve Enerji Bakanı Sunat Atun, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dün hayatını kaybeden sekiz yaşındaki Meryem Ceren Kırma’nın vefatı nedeniyle mesaj yayımladı.

Atun’un mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Ülke olarak pandemi ile verdiğimiz mücadelede dün 8 yaşında bir yavrumuz aramızdan ayrıldı.

Ebediyete intikal eden 8 yaşındaki evladımız aynı zamanda başarılı bir badminton sporcumuzdu. Koronavirüsün bugüne kadar bizlerden kopardığı en küçük yaştaki vatandaşımız olan Meryem Ceren Kırma’ya Yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun. Kalbimizdeki yeri bakidir."

Anahtar Kelimeler:
Sunat AtunKoronavirüsCovid19Meryem Ceren Kırma
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