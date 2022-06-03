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Atun: Devlet kendi adına tasarrufta bulunacak

Maliye Bakanı Sunat Atun, CTP Milletvekili Salahi Şahiner’in Meclis’te  KIB-TEK konusunda yaptığı konuşmaya cevap verdi. 

03 Haziran 2022 Cuma 12:07
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Atun: Devlet kendi adına tasarrufta bulunacak

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Elektriğe yeniden bir zam geleceği iddialarıyla ilgili Atun, fiyatta güncelleme gerekeceğini kaydetti.

 Kurumun hesaplamasına rağmen şu anda elektrikte maliyetin 3.30 TL olduğunu ifade eden Atun, “Bize henüz bir şey intikal etmedi. 3-4 gün önce oldu bu çalışma. Bu noktada fiyatta güncelleme gerekecek” açıklamasını yaptı.

Devlet kendi adına tasarrufta bulunacak

 “Yüksek elektrik artışı olmaması için bütçeden destek olacak” diyen Atun, “Vatandaşın yüksek oranda etkilenmemesi için devlette kendi adına bir tasarrufta bulunacaktır” diye konuştu.

 İhalesiz yakıt alımı…

Atun, yakıtın yasa gücündeki kararname ile ihalesiz alımındaki nedenin, tedarik zincirinde yaşanan sıkıntıdan kaynaklandığını ifade etti.

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