Atun: En kısa sürede ekonomik iş birliği protokolünü imzalamalıyız

Maliye Bakanı Sunat Atun, BRT ekranlarında yayınlanan 18. Saat adlı programa canlı bağlantı ile katıldı.

Ankara’da temaslarda bulunan Atun, “Temaslarımız gayet iyi geçiyor... Yarın yeniden birtakım temaslarımız var. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile ülkemizin ve dünya ekonomisini görüştük” dedi.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle KKTC’nin enflasyon yönünden etkilendiğini dile getiren Atun, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) yakıt ihtiyacında da bir gecikme yaşandığını aktardı.

Birçok ülkelerin ekonomik olarak birtakım tedbirler aldığını aktaran Atun, “Birtakım çalışmalar ve tedbirler almamız gerekiyor...” ifadelerini kullandı.

Atun, “Yüzde 40’lara varan bir bütçe açığımız var. Bugüne kadar görülen bir seviye olmadı ve çok ciddi sorunlarımız var” diye konuştu.

“EN KISA SÜREDE EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜNÜ TAMAMLAMALIYIZ VE İMZA AŞAMASINA GELMELİYİZ”

Maliye Bakanı Atun, 700 milyon TL’ye yakın emekli ve kamu çalışanlarına ödeme yapıldığını ifade ederek, 800 milyon TL civarında ise diğer ödemelerin mevcut olduğunu vurguladı, şöyle devam etti:

“Haliyle ikisinin toplamı 1 buçuk milyar TL’ye ulaşıyor... Aylık gelirimiz ise 800 milyon TL’de sınırlı kalıyor. Her ay bu açık ülke ekonomimizde yer alıyor. Bizim ciddi bir desteğe ihtiyacımız var. Her ay yaklaşık 200 milyon TL borçlanmaya gidiyoruz. Bu sürdürülebilir değildir. Sürdürebilir olması için bütçe açığı olan bölümün finansmanının sağlanması gerekiyor. Bugün yaptığımız görüşmeler bu yüzden önemliydi. En kısa sürede ekonomik iş birliği protokolünü tamamlamalıyız ve imza aşamasına gelmeliyiz... Bütçemizin sürdürülebilirliği için kendi içimizde birtakım tedbirler almamız gerekiyor. Giderlerimizi kontrol altına, gelirlerimizin ise artışını sağlamamız gerekiyor.

Hedefimiz, en kısa sürede protokol çalışmalarını tamamlamaktır. Bu ziyaretimiz çok ciddi bir adım oldu. KKTC’nin açıklarının, kamu borcunun ve bu yıl ihtiyaç duyulan kaynağın resmi bir şekilde enflasyon beklentimiz ile birlikte ve hükümetimizin ihtiyaç duyduğu kamu kesimi finansman ihtiyacı da net bir şekilde ifade edildi. Sayın Nebati’nin çok yakın ve samimi bir yaklaşımı var. Bu önemli bir adımdır. Bu sürecin kısa bir sürede tamamlanacağını düşünüyorum.”

"KUR KORUMALI MEVDUAT SİSTEMİNE KKTC'NİN DAHİL OLMASI SON DERECE ÖNEMLİ..."

Atun, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı heyeti ile kendi heyetinin yarın gün boyu temasları olacağını belirterek, şunları söyledi:

“Yarın Enerji Bakanlığı ile bir toplantı yapacağız. KKTC’nin ciddi bir şekilde elektrik üretimi konusunda açığı var. Şu andaki kesintilerin en temel sebebi ise yatırım eksikliğidir. Ülkenin enerji açığını, güç yatırımları ile telafi etmektir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ile bir temasımız var. Kur Korumalı Mevduat sistemine KKTC’nin dahil olması son derece önemli... Bununla ilgili sonuç almaya ihtiyacımız var. Hiper enflasyon ile mücadele konusunda Merkez Bankamızın güç alması gerekiyor. Türkiye ile birlikte programlar gerçekleştirmemiz gerekiyor. 2 günlük ziyaretimiz, kamu maliyesi, elektrik enerjisi ve finansman açısından çok önemliydi...”

KAYNAK: KIBRIS POSTASI