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Atun: “Gayemiz, devletimize, halkımıza hizmettir"

 Maliye Bakanı Sunat Atun, Türkiye- KKTC Mali ve Ekonomik İş Birliği Protokolü çalışmaları için Başbakan Faiz Sucuoğlu ile birlikte bugün Ankara’ya gideceğini açıkladı.

13 Nisan 2022 Çarşamba 09:47
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Atun: “Gayemiz, devletimize, halkımıza hizmettir"

Atun, TAK’a yaptığı açıklamada, bakanlığının ülke gerçeklerini göz ardı etmeden devlet bütçesinin sağlıklı bir noktaya gelmesi, sektörler ve vatandaşların sıkıntılarının giderilmesi için üzerine düşenleri yapmak için çaba gösterdiğini vurguladı.

Maliye Bakanı Sunat Atun, bugün öğleyin Başbakan Faiz Sucuoğlu ile birlikte Türkiye - KKTC Mali ve Ekonomik İşbirliği Protokol çalışmaları için Ankara’ya gideceğini belirtti ve şunları kaydetti:

“Gayemiz, devletimize, halkımıza hizmettir. Yaşanan ekonomik sıkıntılar ve pandemi dolayısıyla işimizin kolay olmadığı çok açıktır. Ancak gereken kararları alır, Anavatan Türkiye ile yakın iş birliği içinde olursak bu sıkıntılarımızı aşmamız mümkündür.

Maliye Bakanlığı olarak biz ülke gerçeklerini göz ardı etmeden, devlet bütçesinin sağlıklı bir noktaya gelmesi, sektörler ve vatandaşların sıkıntılarının giderilmesi için üzerimize düşenleri yapmakta kararlıyız.

Tüm önerilerimiz ve politikalarımız popülizme dayanmadan vatandaşın yarınlarını mutlu kılmak içindir. Bu görüş ve düşüncelerle Başbakanımız Sayın Faiz Sucuoğlu’na bugün yapacağı Ankara ziyaretine aldığım davet üzerine ben de katılacağım. İnşallah hayırlısı olur.”

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