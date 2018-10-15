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Atun: “Geçerli ve tutarlı siyaset ancak halkla iç içe olmaktan geçer”

Gazimağusa Milletvekili ve Genel Başkan Adayı Sunat Atun, geçerli ve tutarlı siyasetin ancak halkla iç içe olmaktan geçtiğini söyledi. 

15 Ekim 2018 Pazartesi 13:35
Atun: “Geçerli ve tutarlı siyaset ancak halkla iç içe olmaktan geçer”

Sunat Atun, “Devlete ve halka karşı dürüstlüğümden asla ödün vermedim. Tabiri caizse kimsenin ‘adamı’ olmadım. Birçok kişinin bana olan güveninin başlıca nedeni de budur” dedi. 

Sunat Atun Kampanya Ofisi’nden verilen bilgiye göre, bir TV programına katılarak soruları cevaplayan Atun, partide “Genç Siyasi Akademi” adında bir akademinin kurulmasının planlandığını ve bu sayede gençlerin UBP’nin siyasi programına daha kolay entegre olabileceğini ifade etti.
 

“ÜLKEYİ REFAH SEVİYEYE ÇIKARABİLECEK BİR UBP HEDEFLİYORUZ”
Genç bir çalışma kadrosuna sahip olduğunu söyleyen Atun, takım arkadaşlarına  “24 saatin 23 saati çalışmaya hazır olun” dediğini ve hedefinin, muhalefet ya da hükümetteyken de çalışarak ülkeyi refah seviyelerine çıkarabilecek bir UBP olduğunu vurguladı.
 

“DEVLETİN HAZİNESİ PLANSIZ HARCANIYOR” 
Atun, hükümetin 8-10 kuruş arasında akaryakıta ek vergi koyarak bundan faydalandığını; devletin hazinesinin plansız harcandığını savundu. 
“Hükümette olsaydık, önce TC kaynaklarının kullanımını sağlardık” diyen Atun, mevcut hükümetin kaynakları düzgün kullanamadığını ve ülkede yüzde 30’ların üstünde fiyat artışı olduğunu ileri sürdü.  

Yapılan anketi yorumlayan UBP Genel Başkan adayı Sunat Atun, en değerli anketin partilinin nabzı olduğunu belirterek, 28 Ekim tarihinde parti tabanının kendi seçimini sandıkta yapacağını belirtti.

Tabandaki genel şikayetin, örgütlerle olan ilişkilerde ilgisizlik ve duyarsızlık olduğunu söyleyen Atun, UBP’nin son seçimlerde halktan ve örgütlerden kopuk bir süreç işlediğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Sunat AtunUBPSiyasetDevletHaberGündemKıbrıs
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Vatandaş 2018-10-15 14:53:56

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