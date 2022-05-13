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Atun: Geçmişte yaptığımız gibi...

Maliye Bakanı Sunat Atun, “üretim, ekonomik büyüme , istihdam ve refahın artırılması hedefiyle çalışacaklarını” belirtti.

13 Mayıs 2022 Cuma 08:41
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Atun: Geçmişte yaptığımız gibi...

Sunat Atun, Maliye Bakanlığı’na atanması dolayısı ile yaptığı açıklamada, “halkın hayat pahalılığı karşısında ezilmemesi için gerekenleri yapmakta kararlı olduklarını” vurguladı.

Atun, açıklamasında şunları kaydetti:
“ Kıbrıs Türk halkının bir ferdi olmaktan daima gurur duydum. Devletimizin yüceleceğine, halkımızın layık olduğu gelişmişlik seviyesine mutlaka ulaşacağına yürekten inanıyorum. Bu nedenle siyaset yapıyor, görev üstleniyorum.
Ciddi bir insan kaynağımız ve ekonomik potansiyelimiz vardır. Bunları doğru kullanır, Anavatan Türkiye ile gerekli iş birliğini etkin bir şekilde sağlayabilirsek hedeflerimize mutlaka ulaşacağız.
Önemli bir ekonomik darboğazdan geçiyoruz. Yüksek enflasyon ve dövizdeki yükseliş, tüm sektörleri ve halkımızı olumsuz yönde etkilemiştir.
Böylesi bir süreçte Anavatan Türkiye ile imzalamış olduğumuz Mali ve İktisadi İşbirliği Anlaşması bizler için çok değerlidir. Anavatan,  KKTC’ye önümüzdeki dönemde önemli büyüklükte bir kaynak sağlayacaktır. Bizler de yaşanan gelişmelerin ışığında bu kaynağın daha da artırılması için yeni girişimler yapacağız.
Tüm sorunların farkındayız. Geçmişte yaptığımız gibi mali yapımızı hızla düzeltecek, tecrübelerimizi kullanarak ekonomimizi yeniden canlandıracağız. Maliye Bakanlığı olarak hemen üreticilerimize, küçük esnafımıza, sanayicimize, tüm girişimcilere güçlü destekler sağlamak üzere çalışmalara başlayacağız.
Kısacası üretim, ekonomik büyüme , istihdam ve refahın artırılması hedefiyle çalışacak, halkımızın hayat pahalılığı karşısında ezilmemesi için gerekenleri yapmakta kararlı davranacağız.”

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