Atun geri döndü; Pilli ve Evren kadro dışı kaldı!

İzlem Gürçağ, Ziya Öztürkler ve Sunat Atun yeni isimler olarak kabinede yer alırken, 4 isim ise yerlerini korudu.

Üstel kabinesinde Sağlık Bakanlığı’na getirilen İzlem Gürçağ Altuğra kabinenin tek kadın ismi olurken, yeni vekillerden Ziya Öztürkler ise İçişleri Bakanı oldu.

Pilli ve Evren kadro dışı kaldı!

Bir önceki kabineden ise sadece iki isim; Ali Pilli ve Kutlu Evren kabine dışı kaldı. İki bakan ise koltuk değişti.

Toplumun en çok sevdiği bakanların başında gelen covid amca lakaplı Ali Pilli Sağlık Bakanlığı görevinden alındı. Pilli’nin yerine yeni Sağlık Bakanı kabinenin de tek kadın bakanı olan İzlem Gürçağ Altuğra getirildi.

Atun yeniden kabinede

Değişim bir isimle de sınırlı değil.. Maliye Bakanlığı görevine daha bir hafta önce getirilen Olgun Amcaoğlu bu koltuktan kalkıyor ve Maliye Bakanlığı’nı devraldığı Sunat Atun’a geri veriyor.

Evren gitti, Amcaoğlu geldi

Olgun Amcaoğlu Maliye Bakanlığı’nı kaybetti ancak yeni bir bakanlıkta göreve devam edecek. Girne Milletvekili Kutlu Evren Ekonomi ve Enerji Bakanlığı görevinden alındı ve bu bakanlığa Amcaoğlu getirildi.

Öztürkler sürprizi

Kabinedeki en sürpriz isim bir eğitimci olan yeni milletvekillerinden Ziya Öztürkler’in İçişleri Bakanlığı’na getirilmesi oldu. İçişleri Başbakanlık’tan sonra ağırlığı noktasında en önemli bakanlık olarak kabul ediliyor.

Yerini koruyanlar…

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu milletvekili olmadan bakanlık alan tek isim olmayı başardı ve bakanlık koltuğunu korudu. Ertuğruloğlu dışında bakanlığını koruyan isimler, Tarım Bakanı Dursun Oğuz, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy yerini korudu