Atun: "Girne'de başlayan çalıştay son derece önemli"

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gözlemci üyesi olduğu ve tüm toplantı ve etkinliklerine katıldığı İslam İşbirliği Teşkilatı’na (İİT) bağlı kuruluşlardan biri olan İslam Ticareti Geliştirme Merkezi’nin (ICDT) “İİT Üye Ülkeleri’nde Ana İhracatçılar için İhracat Stratejileri” konulu toplantısının KKTC’de yapılmasının önemli olduğunu söyledi.

Atun, “İTT içinde kendi yerimizi güçlendiriyoruz. Bu toplantılara katılmak kadar bu toplantıların ülkemizde de yapılıyor olması son derece önemli” dedi.

Bakanlık basın bürosundan verilen bilgiye göre Atun, Girne’de bu sabah başlayan ve 7 Aralık’a kadar sürecek olan toplantıya katılmak amacıyla KKTC’de bulunan konuk heyet onuruna yemek verdi. Atun bu arada, konuk heyet başkanı, İslam Ticareti Geliştirme Merkezi Genel Müdürü Dr. El Hassane Hzaine ile toplantının açılışı sonrası bir araya geldi. Atun, toplantının KKTC’de yapılması adına koyduğu katkılardan ötürü Hzaine’ye teşekkür etti.

Atun daha sonra, İslam Ticareti Geliştirme Merkezi Çalışma ve Eğitim Bölümü Başkanı Mamoudou Sall ile bir araya geldi. Bakan Atun, konuya ilişkin olarak şunları kaydetti:

“Ülkemiz, İslam Ticareti Geliştirme Merkezi ile işbirliği içerisinde daha önceki yıllarda (21 – 25 Nisan 2008 tarihleri arasındaki) “İhracat Denetimi ve Küçük ve Orta Boylu İşletmelerin (KOBİ) Kapasitesinin Artırılması” konulu atölye çalışması ve 3 – 6 Mart 2014 tarihleri arasında “Küreselleşme Bağlamında İhracat Teşviki ve Yatırım Stratejileri” konulu çalıştaya da ev sahipliği yapmıştı.

Ülkemiz önümüzdeki dönemde de İslam İşbirliği Teşkilatı ile teşkilata bağlı kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde teşkilatın çeşitli toplantı ve etkinliklerine evsahipliği yapmaya ve bu çerçevede gerek İslam İşbirliği Teşkilatı Sekretaryası gerekse üye ülkelerle ilişkilerini geliştirmeye daha da güçlü bir şekilde devam edecektir.”

Girne’de bu sabah başlayan çalıştayın, son derece önemli olduğunu, küreselleşen dünyada Kıbrıs Türkü’nün de kendi yerini almak zorunda olduğunu kaydeden Atun, “Bu ve benzeri çalışmalarla bunun gerçekleştiğini görmek bizi son derece mutlu ediyor” dedi.

Geçen ay Meclis’te onaylanan Bankacılık Değişiklik Yasası ile Faizsiz Bankacılık Sistemi’nin KKTC’de de uygulanmasının mümkün hale geldiğini anlatan Atun, bu vesile ile İslam Konferansı Örgütü’ne üye ülkelerin de yeni fonlar dahilinde KKTC’ye yatırım yapmasının daha kolay hale geldiğini ifade etti.